GE Fair Fund gaat bepaalde beleggers in General Electric Company Common Stock compenseren

Elke persoon of entiteit die GE-aandelen heeft gekocht op een Amerikaanse beurs in de periode van 16 oktober 2015 en 16 januari 2018, komt in aanmerking voor compensatie van het GE Fair Fund, met inachtneming van bepaalde andere in het Plan beschreven deelnamevoorwaarden.

In aanmerking komende effecten

General Electric Common Stock – (GE) CUSIP: 369604103

Bepaling van het terugvorderingsbedrag

Het bedrag van de compensatie wordt bepaald in overeenstemming met het Plan en zal variëren op basis van de data van transacties in GE-aandelen, het aantal gekochte en/of verkochte aandelen en de totale waarde in dollars van in aanmerking komende vorderingen die zijn ingediend bij GE Fair Fund.

Hoe kunt u zich aanmelden?

U moet een ingevuld aanvraagformulier en ondersteunende documentatie op of vóór de vorderingsdeadline indienen. De eenvoudigste manier om deel te nemen is om online een claim in te dienen via de website van GE Fair Fund: GEfairfund.com. Als u het verzoek niet online kunt indienen, kunt u een kopie van het claimformulier van de website downloaden en het ingevulde claimformulier naar het GE Fair Fund sturen op het onderstaande adres. U kunt ook een claimformulier aanvragen door ons gratis te bellen op (800) 511 6120 of door een e-mail te sturen naar [email protected].

Uiterste datum voor het indienen van claims

Claimformulieren dienen uiterlijk op 19 oktober 2022 om middernacht te zijn verstuurd.

NU AANMELDEN!

GE Fair Fund, P.O. Box 6978, Syracuse, NY 13217-6978, VS.

Gratis nummer: (800) 511 6120.

