Gearbest : achats de haute qualité et lancement de nouveaux produits

Gearbest s'attache à fournir des produits de haute qualité à un prix abordable. Grâce à sa vaste expérience dans différentes catégories de produits et sa grande capacité de vente, la plateforme a attiré des marques telles que Xiaomi et Roborock pour le lancement de nouveaux produits au cours des ventes du 11 novembre.

Selon le classement, Xiaomi figure parmi les 3 meilleures marques en matière de smartphones, d'appareils de nettoyage et de tablettes tactiles. Le 6 novembre, Xiaomi a lancé le Mi Note 10 et le Mi Note 10 Pro à Madrid, en Espagne. Dans ce cadre, Gearbest a été choisie pour lancer les ventes en ligne le même jour, attirant dès lors un grand nombre d'amateurs de la gamme Mi.

Roborock, en tête du classement dans la catégorie des appareils de nettoyage, a également lancé son nouveau S5-MAX sur Gearbest, le produit obtenant immédiatement un grand succès.

Thor, responsable des activités liées au contenu chez Gearbest, a déclaré : « Les lancements de nouveaux produits peuvent apporter de nouveaux marchés, de nouveaux utilisateurs et une nouvelle croissance pour la marque. Gearbest est devenue une plateforme importante pour les lancements de produits tout en conservant les avantages qu'elle pouvait offrir en termes de prix. »

Selon Thor, Gearbest a mis sur pied un plan de marketing intégré exclusif pour les nouveaux produits : « Prenons comme exemple le Mi Note 10, pour lequel près de 100 000 souscriptions ont été obtenues par le biais d'opérations de pré-lancement. En combinaison avec la stratégie de tarification régionale de la marque, des actions de fond ont été menées au Japon, au Brésil, au Royaume-Uni, en Europe de l'Est et sur d'autres marchés, permettant au Mi Note 10 de devenir un produit phare des ventes du 11 novembre et le plus vendu en 48 heures. »

Des activités variées pour attirer de nouveaux adeptes

Au cours des ventes du 11 novembre, Gearbest a lancé plusieurs campagnes de promotion, telles que la « quête de mots-clés », l'« échange de points contre des produits ». Quelque 8,6 millions d'utilisateurs ont participé à ces actions, gagnant au total 15 millions USD sous forme de bonus.

Début octobre, la page Facebook de Gearbest a vu son nombre d'abonnés dépasser 5 millions. Pour remercier ses fans, Gearbest s'est associée à 7 marques de choix, dont Cubot, Alfawise, Yeelight et Oclean, pour créer une campagne intitulée « Comment prouver que tu es l'un des plus grands fans de Gearbest avec une photo ? » sur Facebook, Instagram et Messenger. Les adeptes ont alors partagé les expériences positives qu'ils ont connues sur Gearbest en matière de sélection de produits, de logistique, de service client, etc. Cette action a bénéficié de plus de 1 million de vues, et plus de 50 000 fans y ont participé.

En prévision du Black Friday imminent, Gearbest s'est unie à plusieurs marques pour proposer encore plus de bons plans.

