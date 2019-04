Gearbest célèbre son 5e anniversaire avec une diffusion mondiale en direct

Gearbest a interviewé des YouTubers au sujet de leur expérience sur YouTube et Gearbest

Le 21 mars, Gearbest a organisé une fête en ligne avec 8 YouTubers qui a été l'occasion de célébrer son anniversaire et de diffuser en direct des critiques de produits. Des téléphones intelligents aux drones en passant par les vélos, la séquence a présenté plusieurs produits vedettes de Gearbest et notamment comparé des alternatives chinoises à des marques mondiales renommées.

Au cours de sa visite, le YouTuber Christopher (de la chaîne YouTube TechTablets) a été surpris de constater à quel point Shenzhen s'était modernisée depuis 2014, année où il a connu Gearbest, et a fait observer que la ville grouillait désormais de bus et taxis électriques. Au sujet de ses chaînes YouTube, il a déclaré que l'honnêteté était la meilleure politique : « Il faut vraiment se mettre à la place des consommateurs, réfléchir à ce dont ils ont vraiment besoin et les aider à prendre de meilleures décisions, si nécessaire ».

Le YouTuber et le professionnel des médias allemand Ronny Frey (de la chaîne YouTube NerdsHeaven) collabore avec Gearbest depuis 2015. Au sujet de la production de sa chaîne YouTube, il a confié : « Je ne cherche pas à passer pour un expert aux yeux de mon public. Je suis une personne normale à qui tout le monde peut s'identifier. Je ne vais pas faire semblant d'être tout excité devant la caméra alors que je suis fatigué. C'est ma personnalité qui fait la différence. »

Carlos (de la chaîne YouTube Topesdegama), originaire d'Espagne, travaille avec Gearbest depuis 5 ans. Ses millions d'adeptes ont fait de lui une superstar pour les marques chinoises d'informatique, de communication et consommateurs. Il explique que YouTube a bouleversé sa vie : « Quand j'ai démarré ma chaîne YouTube, j'ai connu des moments difficiles. Chaque commentaire négatif me frustrait. Mais je dois dire que ma chaîne YouTube m'a ouvert les portes d'un nouveau monde où je peux me faire plein de bons amis et saisir de nouvelles opportunités. J'ai conscience du potentiel qui s'offre à moi et des occasions que je n'aurais jamais imaginé avoir auparavant. »

S'ils avaient un conseil à donner aux nouveaux arrivants sur YouTube, Chris et Carlos choisiraient indubitablement le mot « passion ». Chris a ajouté : « Avec autant de concurrents sur YouTube, quiconque souhaite véritablement faire des affaires en devenant YouTuber doit réfléchir clairement à sa stratégie et aux atouts uniques qui sont les siens. »

Peu de temps après le rebranding de la marque, le mot « fun » du nouveau slogan « Quality, affordable, fun » de Gearbest a pris tout son sens au fil des célébrations. Pour son cinquième anniversaire, Gearbest a enregistré un chiffre d'affaires quotidien de 45 % supérieur à celui de l'année dernière et un taux de croissance des ventes de vélos électriques FIIDO de 225 %. Au total, Gearbest a réuni plus de 10 millions de spectateurs et enregistré près d'un million de visites lors de la diffusion en direct de la fête en présence des YouTubers.

À propos de Gearbest

Créée en 2014, Gearbest est une plateforme de commerce électronique mondiale de premier plan engagée à fournir aux consommateurs du monde entier une expérience d'achat caractérisée par des prix abordables, la qualité et le plaisir d'achat ainsi qu'à leur apporter du bonheur. Cinq années de croissance et de développement ont permis à Gearbest de nouer des partenariats étroits avec des marques de renommée mondiale et de proposer un large choix de produits, avec plus de mille nouveautés chaque jour. En 2018, Gearbest a été classée 22e dans le Top 50 des meilleurs créateurs de marques mondiales exportatrices de Chine par BrandZ, la plus grande base de données sur les marques au monde.

Site web : www.gearbest.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/846867/Gearbest_5th_anniversary.jpg

Related Links

http://www.gearbest.com



SOURCE Gearbest