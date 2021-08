Gears annonce la prise en charge du jour zéro pour Android 12

BANGALORE, Inde, 18 août 2021 /PRNewswire/ -- 42Gears a annoncé aujourd'hui que ses solutions de gestion des appareils offrent désormais une préparation à la journée zéro pour Android 12, la prochaine version du système d'exploitation mobile immensément populaire. Grâce à la prise en charge du jour zéro, les administrateurs informatiques utilisant SureMDM, la solution de gestion des appareils de 42Gears, peuvent continuer à assurer la continuité tout en sécurisant, surveillant et gérant les appareils Android récemment mis à jour.

« La prise en charge du jour zéro pour Android 12 est un élément important de la manière dont nous rendons notre logiciel aussi utile que possible », a déclaré Prakash Gupta, cofondateur et directeur de l'exploitation de 42Gears. « Je suis très reconnaissant à notre équipe pour les efforts considérables qu'elle a déployés pour rendre possible la prise en charge du jour zéro. »

Android 12 représente une nouvelle étape dans les efforts déployés par Google pour offrir aux utilisateurs transparence et autonomie. Pour les entreprises, cela implique de divulguer avec précaution les informations que les administrateurs informatiques demandent aux utilisateurs. Dans le même temps, Android 12 introduit de nouvelles façons de gérer les appareils appartenant aux employés et au personnel. 42Gears a travaillé dur pour s'assurer que les administrateurs qui s'appuient sur SureMDM puissent facilement expliquer et justifier les permissions aux utilisateurs finaux, afin qu'ils puissent rapidement profiter des nouvelles fonctionnalités.

Les dernières versions de SureMDM Agent et SureLock sont désormais compatibles avec Android 12 ; les utilisateurs peuvent les télécharger via le Google Play Store ou le site Web de 42Gears.

« Nous applaudissons Google pour la trajectoire qu'il a prise avec Android 12 », a déclaré Gupta. « En tant que partenaire MDM, nous avons toujours la sécurité à l'esprit, et veiller à ce que les utilisateurs sachent comment les administrateurs surveillent et gèrent leurs appareils en est un élément majeur. Une fois que les utilisateurs et les administrateurs se sont mis d'accord, il devrait être facile de mettre en œuvre de nouvelles fonctionnalités tout en respectant la transparence. »

Pour une liste exhaustive des changements apportés par Android 12 aux entreprises, veuillez cliquer ici.

À propos de 42Gears

42Gears est l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion unifiée des terminaux, offrant des solutions SaaS et sur site pour sécuriser, surveiller et gérer tous les terminaux commerciaux, tels que les tablettes, les téléphones, les ordinateurs de bureau, les appareils portables et les casques de réalité virtuelle. Les produits 42Gears prennent en charge les appareils appartenant à l'entreprise ainsi qu'aux employés, conçus sur les plateformes Android, iOS, iPadOS, Windows, macOS, Wear OS, de réalité virtuelle et Linux. Les produits 42Gears sont utilisés dans diverses industries, telles que la santé, la fabrication, la logistique, l'éducation et le commerce de détail. Plus de 18 000 clients, dans plus de 115 pays, font confiance aux produits 42Gears. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site: https://www.42gears.com.

