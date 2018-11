Gécamines publie un rapport complet en réponse aux allégations émanant de certaines ONG

KINSHASA, République Démocratique du Congo, November 28, 2018 /PRNewswire/ --

Le mercredi 28 novembre 2018, Gécamines a rendu public un rapport intitulé « Truth about the lies of NGOs in the Democratic Republic of the Congo - Or how under cover of morality, one would like to deprive the country from its sovereignty over its raw materials » (La vérité sur les mensonges émanant d'ONG dans la République démocratique du Congo - ou comment, sous le couvert de la moralité, certains souhaitent priver un pays de sa souveraineté à l'égard de ses matières premières) lors d'une conférence de presse internationale organisée à Kinshasa.

Gécamines souhaite apporter une réponse approfondie et documentée aux diverses publications de plusieurs ONG, parmi lesquelles Global Witness, la Fondation Carter (Carter Center) et plus récemment Enough Project, et tout particulièrement aux allégations formulées à l'encontre de Gécamines et de la RDC.

En publiant ce rapport et en le rendant disponible sur Internet, Gécamines vise à informer l'opinion publique nationale et internationale.

Structuré en trois parties, le document apporte une réponse documentée aux accusations les plus graves portées contre Gécamines. Il comporte une explication avec preuves à l'appui et s'articule autour d'une méthode de démonstration fondée sur des exemples concrets.

Gécamines, société commerciale de droit privé, est le leader du secteur minier en République démocratique du Congo.

