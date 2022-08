Geeetech lance sa nouvelle imprimante 3D THUNDER, pour une impression 3D à grande vitesse jusqu'à 300 mm/s

SHENZHEN, Chine, 17 août 2022 /PRNewswire/ -- Les imprimantes 3D FDM grand public sont connues pour leur lenteur d'impression. Même un modèle simple peut prendre des heures. Mais en 2022, les choses changent. Début septembre, Geeetech lancera une nouvelle imprimante 3D à grande vitesse, baptisée THUNDER, disponible sur Kickstarter pour les premiers acheteurs. La THUNDER sera dotée d'une vitesse d'impression élevée, d'un châssis entièrement métallique, d'un système de refroidissement puissant et d'un important volume d'impression.

Depuis 2020, après deux ans d'ingénierie, Geeetech a acquis une technologie avancée qui permet à THUNDER d'imprimer à grande vitesse sans sacrifier la qualité. Selon des sources fiables de Geeetech, la vitesse d'impression de la THUNDER peut atteindre 300 mm/s avec une accélération de 5 000 mm/s² pour l'axe X et 4 000 mm/s² pour l'axe Y. À modèle et qualité d'impression identiques, les utilisateurs peuvent gagner de 30 à 70 % de temps d'impression selon la complexité du modèle.

Visionnez le test d'impression de banc d'essai de la Geeetech THUNDER

https://www.youtube.com/watch?v=Vz2eeljuVKw

Geeetech a utilisé une extrudeuse à engrenages à double entraînement, un module de chauffage à haute puissance et une buse à grand volume pour l'extrusion, ainsi que cinq ventilateurs de refroidissement pour le refroidissement de la partie chaude et du modèle. De la fusion du filament à l'extrusion et au refroidissement, la THUNDER est encore plus performante que les imprimantes 3D FDM traditionnelles. L'impression 3D à grande vitesse de la THUNDER serait impossible sans un système d'extrusion efficace, un système de refroidissement puissant, et un châssis entièrement métallique avec un double axe Z qui assure la stabilité de la machine lorsqu'elle imprime et bouge à grande vitesse.

La THUNDER permet un volume d'impression de 250*250*260 mm et dispose de cinq modes d'impression différents pour répondre à tous les besoins d'impression. Elle offre également d'autres fonctions telles que la possibilité de suspendre l'impression et d'y revenir, la protection par mot de passe, etc. Geeetech lancera le projet Kickstarter pour la THUNDER au début du mois de septembre, à partir de 399 $ pour les premiers acheteurs. Geeetech propose un tirage au sort pour obtenir la THUNDER sur son site officiel. Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur la THUNDER, consultez les informations fournies à l'adresse suivante :

https://www.geeetech.com/specialpage/thunder/

