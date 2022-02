GEEK BAR s'est associé à Aston Martin Racing pour l'Asian Le Mans Series 2022

Si l'on se souvient des débuts de Geekvape au 68e Grand Prix de Macao l'année dernière, un lancement pop-up très créatif avait été salué à l'époque, et voici ce que Geek Bar apporte à ce grand événement de course à Dubaï.

L'édition AMR Le Mans dévoilée pour enflammer la course

Cette fois, Geek Bar a apporté deux nouveaux produits de finition de voiture de sport AMR Le Mans sur la scène de la très attendue course asiatique Le Mans, les Geek Bar X6000 et S600. Comme chacun sait, les voitures de course d'Aston Martin sont riches en innovation et en inspiration, et leurs prouesses et succès sportifs contribuent de manière significative à l'attrait de la marque sur la piste, notamment face à l'épreuve épuisante de vitesse et d'endurance du Mans. Il est intéressant de noter que la poursuite de l'excellence et de l'énergie s'aligne parfaitement avec Geek Bar.

La soif d'« excellence » et d'« énergie »

Le dévouement de Geek Bar à l'excellence se reflète dans la qualité de ses produits, qui respectent les normes les plus strictes en matière de sécurité et de protection, comme l'affirment les personnes concernées : « De l'approvisionnement et de la fabrication au marketing et à la distribution, nous accordons une grande importance à la qualité véritable. »

La voiture de course d'Aston Martin présente un style distinctif, un châssis amélioré et des mises à niveau du moteur qui augmentent la puissance. Son moteur a un volume exquis mais une énergie extraordinaire, ce qui se traduit par une expérience de conduite aiguisée, similaire à celle de Geek Bar. Ses produits débordent d'énergie, permettant aux utilisateurs de maximiser le goût.

« Nous sommes ravis de nous associer à TF Sports pour l'Asian Le Mans, une équipe qui partage la même passion pour l'excellence, qui s'efforce d'être la meilleure dans son domaine et qui véhicule le concept de percée et de progrès », a déclaré Allen Yang, le PDG de Geek Bar.

Il s'agit d'une collaboration inédite entre les e-cigarettes et les sports mécaniques, qui ne manquera pas de renforcer l'image de cette marque traditionnelle centenaire tout en apportant de la vitalité au monde des sports mécaniques. Geek Bar réécrit l'histoire de l'industrie du vapotage.

