Geekbuying fête son 10e anniversaire et lance une nouvelle IU et une nouvelle stratégie de marque

L'équipe de Geekbuying a pris grand soin de la planification et de la conception pour répondre à l'orientation stratégique de développement de l'entreprise et améliorer l'expérience visuelle et d'achat des consommateurs. Elle transforme le style geek de Geekbuying en une plateforme de commerce électronique internationale pour répondre aux besoins d'un plus grand nombre de consommateurs et attirer davantage d'excellents partenaires étrangers. Geekbuying s'engagera à bâtir un écosystème transfrontalier de marques de calibre mondial.

Geekbuying choisit le bleu et le rouge comme couleurs principales du nouveau logo tandis que le bleu et le blanc seront les couleurs d'arrière-plan du site Web. La lettre G initiale se trouve dans un « sac à provisions » après la police de caractères; la terre est utilisée comme prototype pour simplifier le cercle abstrait découpé dans la partie que forment les lettres « ing ». Le tout symbolise l'engagement actuel et futur de Geekbuying à l'établissement d'une marque mondiale efficace.

Au cours des dix dernières années, Geekbuying a pleinement démontré son potentiel en tant que chef de file de marques chinoises à l'étranger. Grâce à son expansion du marketing mondial, l'entreprise s'est engagée à faire connaître dans le monde entier les marques et les produits de première qualité de la Chine, sa chaîne d'approvisionnement efficace et son service à la clientèle de premier ordre. Le fondateur de Geekbuying a déclaré ce qui suit : « Le 10e anniversaire est une occasion pour Geekbuying de réaliser des percées. Notre mission est de nous consacrer à la création d'une marque efficace déployée à l'étranger. Nous avons trois valeurs fondamentales : respecter les gens, dépasser les attentes des clients et viser l'excellence. Nous croyons toujours que les utilisateurs sont la force motrice et notre objectif est toujours d'être l'entreprise la plus sincère. »

Sur la base d'une mise à niveau complète de la marque, Geekbuying lancera la célébration du 10e anniversaire en juin, lancera la nouvelle image et la mettra en pratique et préparera de nombreux rabais promotionnels pour tous les clients.

Fondée en 2012, Geekbuying.com a vendu des millions de produits partout dans le monde au fil des ans. Dix ans de croissance et de développement ont permis à Geekbuying d'établir des liens étroits avec plus de 2 000 marques de renommée mondiale. Certaines des marques avec lesquelles nous travaillons en étroite collaboration sont Eleglide, Roborock, Jimmy et d'autres.

