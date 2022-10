GEEKOM célèbre son 19ème anniversaire

TAIPEI, 8 octobre 2022 /PRNewswire/ -- L'année 2022 marque le 19ème anniversaire de GEEKOM, l'une des plus grandes marques mondiales sur le marché des mini-PC. GEEKOM a été fondée en 2003 à Taïwan, en Chine, et s'est étendue à l'échelle mondiale en 2021. GEEKOM créé des produits informatiques haute performance, scientifiquement et technologiquement attrayants pour les clients du monde entier.

Pour célébrer son 19ème anniversaire, GEEKOM a lancé le MiniAir 11 Special Edition. Il est livré dans un emballage spécialement conçu, et comprend une figurine de mascotte élégante et un tapis de souris personnalisé en cadeau ! Le MiniAir 11 Special Edition dégage une atmosphère de créativité et de profondeur. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un article indispensable pour tout le monde. Obtenez-le dès maintenant à un prix imbattable !

De plus, GEEKOM n'a pas oublié d'apporter à ses G-fans une offre anniversaire exclusive, sous la forme de prix festifs spéciaux sur les mini-PC les plus populaires comme le Mini IT11, le Mini IT8, le Mini IT8 SE et le MiniAir 11.

Le Mini IT11 offre la configuration ultime et tout ce qu'on attend de lui, d'un CPU puissant au matériel et au design les plus raffinés.

Un mini PC aussi génial que le Mini IT8 est tout à fait adapté à un usage quotidien grâce à sa configuration très utile, ses composants haut de gamme et son prix très avantageux.

Si un PC pour la maison et le bureau est nécessaire, le Mini IT8 SE représente le meilleur choix. Il boostera toutes les tâches grâce à son processeur suffisamment puissant, et sa mémoire et son espace de stockage facilement extensibles.

Le MiniAir 11 allie des performances fiables, une connectivité étendue et une grande flexibilité à un format incroyablement réduit.

Pendant la période anniversaire, chaque achat donnera le double de points G-fans. Les clients pourront dépenser moins pour s'offrir leur mini PC favori et gagner le double de points.

Dans le cadre de cet anniversaire, GEEKOM a également dévoilé sa mascotte, Geagle, un aigle stylisé qui symbolise l'esprit courageux et intrépide de GEEKOM. Il porte un télescope GEEKOM, représentant la poursuite et la persévérance. Ses ailes sont des bras mécaniques en métal qui évoquent la technologie.

Pour célébrer le 19ème anniversaire de GEEKOM, rendez-vous sur www.geekompc.com. Gardez à l'esprit que le 19ème anniversaire de GEEKOM commence le 8 octobre 2022 et se termine le 31 octobre 2022.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1910786/GEEKOM_f_te_son_19e_anniversaire.jpg

SOURCE GEEKOM