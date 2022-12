GEEKOM présente le nouveau mini PC GEEKOM Mini IT11

SHENZHEN, Chine, 15 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le mini PC Mini IT11 est le dernier produit de la série GEEKOM Mini ! Le GEEKOM Mini IT11 haut de gamme sera disponible à partir du 15 décembre 2022.

Le Mini IT11 est préinstallé avec Windows 11 Pro, pour une productivité accrue et une expérience utilisateur personnalisée et intuitive.

GEEKOM Mini IT11: The best Christmas Gift.

Doté de 4 cœurs, 8 threads, jusqu'à 12 M de cache et 5,00 GHz, le processeur Intel® Core™ i7 de 11e génération procure une puissance et une réactivité exceptionnelles. Les applications telles que la création de documents, la navigation sur Internet, le rendu, le montage de vidéos et d'images peuvent bénéficier de sa grande efficacité et de sa vitesse de réponse ultrarapide. Associé à une mémoire rapide et à un stockage considérable, le GEEKOM Mini IT11 est suffisamment puissant pour gérer vos tâches les plus exigeantes.

Appréciez le graphisme intégré immersif et discret de l'Intel® Iris® Xe, profitez de la navigation Web 8K, de la lecture de films et de la jouabilité AAA avec des visuels clairs, et effectuez plusieurs tâches dans de nombreuses applications de bureau pratiquement sans décalage.

Grâce à ses nombreux ports d'E/S (deux ports USB4, trois ports USB 3.2, un port HDMI 2.0 et un Mini DisplayPort, etc.), le Mini IT11 assure une connectivité suffisante pour plusieurs écrans 8K, un clavier et une souris, un projecteur, un haut-parleur, une TVHD, et bien d'autres. Par ailleurs, les technologies Intel® Bluetooth® 5.2 et Wi-Fi 6 vous permettent de bénéficier d'une expérience de connexion nettement améliorée chez vous, au travail ou en déplacement, avec une vitesse plus rapide et une sécurité renforcée.

Le Mini IT11 est doté d'un cadre interne en métal de qualité supérieure et d'un boîtier élégant et solide qui mesure 117 x 12 x 45,6 mm et pèse 565 g. Grâce à son support VESA inclus, il est facile à installer presque partout tout en assurant un environnement ordonné et sans encombrement.

Le Mini IT11 tout puissant est conçu pour le divertissement à domicile, le travail, les jeux, le streaming, l'éducation, les affaires, et bien d'autres utilisations. Offrez ce cadeau parfait et offrez à vos proches une expérience immédiate de ses performances exceptionnelles.

Achetez le tout nouveau GEEKOM Mini IT11, disponible entre 569 € et 769 €.

À propos de GEEKOM

GEEKOM a été fondée en 2003. Pendant 18 années laborieuses, GEEKOM a mis tous ses efforts dans la recherche, la conception, la production et la vente de produits informatiques de qualité. En tant que partenaire stratégique d'Intel, GEEKOM propose aux consommateurs du monde entier des mini PC puissants, portables et populaires. Avec GEEKOM, davantage de personnes pourront apprendre, travailler, jouer et réaliser des activités de manière plus efficace et plus facile.

Restez à jour avec GEEKOM

Site Web : geekom.de/co.uk/fr/es/it

Email : [email protected]

Instagram : geekompc

Facebook : GEEKOM

TikTok : geekompc

YouTube : GEEKOM PC

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1964389/Mini_IT11_Press_Release_PICTURE.jpg

SOURCE GEEKOM