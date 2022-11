Geekvape a organisé un séminaire technique en ligne pour explorer les technologies utilisées dans la cigarette électronique

SHENZHEN, Chine, 13 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 10 novembre 2022, Geekvape, l'une des meilleures marques de produits de vapotage au monde, et oneshot media, un média français bien connu, ont co-organisé un séminaire en ligne sur la technologie de la cigarette électronique avec le thème « Leap further » pour explorer les nouvelles tendances dans l'avancement de la technologie de l'e-cig.

Le séminaire a invité des experts de l'industrie à discuter des « progrès technologiques et de l'innovation dans l'industrie » en se basant sur quatre sujets : les préoccupations des utilisateurs, la conception structurelle des atomiseurs, les cellules et les puces des batteries, et le développement futur. Voici le lien : https://fb.me/e/2UXBV9XpX

Selon M. Potti, directeur du marketing chez Geekvape, la majorité des utilisateurs connaissent des fuites d'huile pour diverses raisons. La conception de la structure peut avoir un effet considérable sur les performances des appareils de vapotage. Pour apporter de meilleures réponses, le séminaire a été relié au laboratoire Geekvape de Shenzhen sur place. Il a été démontré par des tests de simulation que la conception du flux d'air des structures supérieure et inférieure est lisse et que leur résistance à l'air est identique. Cependant, la structure de flux d'air supérieure a une plus grande efficacité thermique, ce qui lui permet d'évaporer le liquide plus complètement et plus efficacement, ce qui donne plus de fumée et un meilleur goût. En outre, sa conception structurelle contribue de manière significative à prévenir les fuites.

Alors que la discussion du séminaire atteignait son apogée, les experts du secteur se sont accordés à dire que l'appareil à vape était un tout, l'atomiseur jouant un rôle important car il détermine les performances gustatives. Les puces et les éléments de la batterie influent sur l'obtention du même goût au fil du temps.

Le site a repris contact avec le laboratoire de test des produits de Geekvape afin d'examiner comment les cellules de batterie et les puces améliorées affectent l'expérience de l'utilisateur. Le testeur a expliqué que la tension de sortie du produit avait un impact direct sur l'atomisation de l'huile de nicotine, ainsi que sur la saveur. Par conséquent, le niveau et la constance de la tension de sortie sont cruciaux. En comparant la tension de sortie de divers produits ayant la même valeur de résistance du noyau d'atomisation, il est prouvé que la stabilité de la sortie du dispositif Geekvape est manifestement supérieure à celle des concurrents, et que l'ensemble du dispositif est plus fiable. Les appareils Geekvape sont également exceptionnellement compétitifs en termes de contrôle de la sortie de la puce lorsqu'ils utilisent la même cellule de batterie.

Sous l'impact de nombreux éléments tels que la forme des produits, la demande des utilisateurs, les règles et les réglementations, l'industrie doit continuellement innover et introduire de nouvelles technologies, selon John Dunne, le directeur général de l'association britannique de l'industrie du vapotage. En tant que Société à l'avant-garde de la chaîne industrielle, Geekvape a accumulé des technologies sur une longue période, ce qui lui donne la capacité de résister au développement mondial et de répondre aux changements du marché.

