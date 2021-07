Geekvape e Paris Saint-Germain anunciam parceria oficial

"A Geekvape sempre seguiu um conceito de marca de "Amor da Vida" e construiu uma excelente experiência de vida, enquanto o Paris Saint-Germain é conhecido por jogar um futebol elegante", disse Allen Yang, CEO da Geekvape Technology. "Em seus setores específicos, a Geekvape e o Paris Saint-Germain estão compartilhando a mesma paixão por "Excelência" e "Elegância". E com base nesta ideia comum, nós nos reunimos hoje. Seis anos após sua criação, a Geekvape cresceu e se tornou uma marca internacional que atende a milhões de usuários em todo o mundo. A parceria com o Paris Saint-Germain é um passo essencial em sua atualização estratégica da marca e atrairá, ao mesmo tempo, mais usuários para sentir a energia positiva trazida pelo futebol por meio da magia do futebol do Paris Saint-Germain."

Marc Armstrong, diretor de parcerias do Paris Saint-Germain, declarou: "Estamos muito satisfeitos em receber a Geekvape na família Paris Saint-Germain. A Geekvape é uma marca chinesa inovadora com ambição mundial. Ambos compartilhamos a mesma determinação de unir excelência e elegância. Estamos ansiosos para trabalhar em parceria no desenvolvimento de campanhas criativas."

Sobre a Geekvape

Fundada em 2015, a Geekvape é uma empresa de tecnologia inovadora com sede em Shenzhen, na China. A missão da Geekvape é desenvolver uma experiência de vida criativa e oferecer uma experiência de produto confiável. Por um longo tempo, a Geekvape cria e pensa de forma contínua, com o objetivo de impactar positivamente a sociedade.

Sobre o Paris Saint-Germain

O Paris Saint-Germain football club foi criado em 1970 e comemorou seu 50º aniversário em 2020. Desde que foi adquirido pela QSI em 2011, o Paris Saint-Germain passou a ser um dos maiores clubes de futebol e marcas globais de esportes do mundo. Desde então, o clube ganhou 27 troféus em apenas dez anos, 43 em sua história, tornando-se o clube de futebol mais bem-sucedido da França. O Paris Saint-Germain atraiu muitos excelentes jogadores, incluindo Ronaldinho, Beckham, Ibrahimovic, e atualmente Neymar Jr e Mbappé, ambos classificados entre os melhores jogadores do mundo. A popularidade internacional do clube nunca para de crescer. Atualmente, é o clube mais seguido do mundo, expandindo do zero para uma comunidade superior a 100 milhões de seguidores de mídia social em apenas dez anos. O clube esportivo pioneiro, que agora inclui futebol masculino e feminino, handball e judô, acrescentou esports em 2016. Retribuir à comunidade é fundamental para o clube que aumentou drasticamente a capacidade de sua Fundação de desenvolver amplos programas para jovens carentes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1580180/image.jpg

