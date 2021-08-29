Geekvape инвестирует в строительство индустриального парка в регионе Большого залива Китая.
Aug 29, 2021, 16:30 ET
Geekvape инвестирует в строительство индустриального парка в регионе Большого залива Китая.
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 29 августа 2021 г. /PRNewswire/ -- Китайский бренд электронных сигарет Geekvape объявил о планах инвестировать несколько миллиардов юаней в регион Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао при поддержке властей муниципалитета Шэньчжэня. Новые инвестиции являются частью долгосрочной стратегии развития компании, призванной удовлетворить потребности клиентов по всему миру за счет расширения объемов производства. Компания Geekvape собирается построить современный индустриальный парк интеллектуального производства уже в ближайшие два года. Новый парк поможет компании ускорить переход к высококлассному интеллектуальному производству параллельно с инвестированием в разработку инновационных технологий, что в конечном итоге выведет отрасль на новый уровень.
С момента своего основания в 2015 году бренд vapor успел завоевать международное признание за отменное качество продукции и обслуживание. Инвестируя в индустриальный парк нового поколения, компания Geekvape планирует развивать интеллектуальное производство и содействовать проведению базовых исследований и разработок с целью создания экосистемы индустрии электронных сигарет стоимостью 10 миллиардов юаней — это значительно превышает средний объем производства в отрасли. Такая огромная экосистема поможет укрепить позиции компании на мировом рынке электронных устройств для вейпинга.
Благодаря новому инвестиционному проекту компания Geekvape станет лидером отрасли по созданию модульных интеллектуальных производственных мощностей и трансформирует традиционные производственные процессы. Преимущества подключенной интеллектуальной производственной платформы, технологий Интернета вещей (IoT) и больших данных помогут компании усовершенствовать продукцию за счет полноценного интеллектуального управления всеми этапами ее создания: проектированием, исследованиями и разработками, производством, упаковкой, продажами и послепродажным обслуживанием.
Глава компании Geekvape Аллен Ян (Allen Yang) заявил следующее: «Компания Geekvape всегда стремилась приносить пользу не только своим клиентам, но и местным сообществам. Благоприятные экономические, географические и коммерческие условия в регионе Большого залива наряду с динамикой в секторе интеллектуального производства помогут нам расширить свое присутствие в этом районе и по всему миру. Компания Geekvape обслуживает клиентов более чем в 70 странах и регионах, поставляя качественную продукцию и услуги, и новые возможности интеллектуального производства помогут нам перейти на новый уровень».
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1603353/image_1.jpg
SOURCE Geekvape
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