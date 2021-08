Geekvape investit plusieurs milliards de yuans dans la construction d'un parc industriel de fabrication intelligente dans la région de la Grande Baie en Chine

Depuis sa création en 2015, la marque de cigarettes électroniques a été reconnue dans le monde entier pour ses produits et services de haute qualité. Avec cet investissement dans un parc industriel avancé, Geekvape prévoit de continuer à se concentrer sur la fabrication intelligente et la R&D de base dans le but de créer un écosystème de l'industrie des cigarettes électroniques de 10 milliards de yuans, dépassant de loin la valeur de production moyenne de l'industrie. Ce vaste écosystème permettra à l'entreprise d'établir une forte présence sur le marché international des cigarettes électroniques.

Grâce à cet investissement, Geekvape devient la première entreprise du secteur à construire des installations de fabrication intelligentes modulaires et à transformer les processus de fabrication traditionnels. En tirant parti de la combinaison d'une plateforme de fabrication intelligente connectée, de la technologie de l'Internet des choses (IdC) et du big data, l'entreprise améliorera davantage la qualité de ses produits et de ses services, soutenue par une gestion entièrement intelligente de la conception des produits, de la R&D, de la production, de l'emballage, des ventes et des activités d'après-vente.

Allen Yang, directeur général de Geekvape, a déclaré : « Geekvape s'est toujours engagé à contribuer à l'amélioration du bien-être humain et au développement des communautés. Profitant des conditions économiques, géographiques et commerciales idéales de la région de la Grande Baie, ainsi que de la dynamique du secteur de la fabrication intelligente, nous allons nous appuyer sur notre présence dans la région pour nous développer à l'échelle internationale. Geekvape fournira à nos clients, dans plus de 70 pays et régions, de meilleurs produits et services, améliorés par une fabrication intelligente et des technologies innovantes. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1603353/image_1.jpg

SOURCE Geekvape