GeekVape passe avec succès le test du TÜV et applique pour la première fois la technologie de charge rapide aux cigarettes électroniques

SHENZHEN, Chine, 28 septembre 2021 /PRNewswire/ -- SHENZHEN GEEKVAPE TECHNOLOGY CO., LTD (« Geekvape »), la marque de vape de renommée mondiale, a annoncé aujourd'hui qu'elle a passé avec succès le rigoureux test du TÜV (Technischer Überwachungsverein) pour son Safe Fast Charge, la première technologie de charge rapide appliquée aux cigarettes électroniques. Les produits équipés de cette technologie garantissent une charge rapide et sûre via une sortie USB-C en 15 minutes et une autonomie de la batterie ultra longue.

Le TÜV, ou Association d'inspection technique, est un groupe de sociétés indépendantes en Allemagne qui testent, inspectent et auditent la sûreté, la sécurité et la durabilité de produits et de solutions. Équipée de deux batteries connectées en série, la technologie Safe Fast Charge de Geekvape a atteint 96,43 % de courant de charge et de capacité de batterie après plus de 300 séries de tests de charge et de décharge du TÜV - dépassant de loin la norme internationale de 80 %. Le composant de la batterie adopte une technologie de charge et de décharge à électrodes multiples, ce qui permet d'équilibrer la température et l'efficacité de charge des batteries et de réaliser une charge rapide et sûre.

« Chez Geekvape, nous n'adhérons qu'aux normes de sécurité mondiales les plus strictes. Notre technologie Safe Fast Charge a été strictement testée par des organismes indépendants de premier plan, dont le TÜV et la FCC. Nous pouvons donc affirmer en toute confiance que nous avons mis au point la première technologie de recharge rapide de cigarettes électroniques au monde qui soit réellement sûre et durable », a déclaré Siner Kong, le gestionnaire de produits de Geekvape.

Le marché comptant de nombreuses marques de batteries, la sécurité, la qualité et le prix de chaque produit d'e-cigarette peuvent varier considérablement. Lorsque les fabricants achètent des batteries bon marché qui n'ont pas fait l'objet d'une certification et d'un contrôle rigoureux, cela peut entraîner des risques pour la sécurité, notamment lors de l'utilisation de technologies de charge rapide à courant élevé.

Pour assurer le plus haut niveau de protection à ses consommateurs, Geekvape n'utilise que ses propres batteries intégrées dans ses produits de cigarettes électroniques. Chaque cellule de batterie Geekvape est soumise à des dizaines de milliers de séries de tests rigoureux, y compris l'écrasement, le court-circuit, la chute, le dépassement, l'exposition à des températures élevées et les vibrations. La cellule est ensuite strictement contrôlée du côté du fabricant, ce qui donne lieu à une expérience de charge rapide vraiment sûre et révolutionnaire. Au-delà de la sécurité, les performances exceptionnelles obtenues lors des tests du TÜV démontrent l'immense durabilité de la technologie Safe Fast Charge - atténuant ainsi toute crainte de voir une batterie intégrée vieillir rapidement en raison d'une réduction de sa capacité.

Outre les tests du TÜV, la technologie Safe Fast Charge de Geekvape a satisfait aux normes mondiales de sécurité des batteries IEC61960 et ICE62133.

