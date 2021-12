GEEKVAPE signe un accord-cadre de coopération stratégique avec la PICC, offrant une couverture pouvant atteindre 1 milliard de yuans

La qualité des produits est essentielle à la survie, à la croissance et au succès d'une entreprise. GEEKVAPE considère que la qualité des produits est une exigence inhérente aux entreprises. GEEKVAPE et ses produits de la série Geek ont obtenu les certifications CE, RoHS, EU TPD, KC et TÜV Rheinland. De la recherche et du développement à la production, GEEKVAPE met en œuvre des vérifications et des contrôles stricts de la qualité. En outre, pour les ventes et après-vente, l'entreprise demeure engagée à fournir aux consommateurs des services de qualité assortis par des garanties, à leur permettre d'acheter des produits en toute confiance et de les utiliser facilement. Une telle exigence stricte de qualité du produit permet à la marque d'assurer un taux de rendement de +99,6 %, même si ses expéditions annuelles dépassent les 60 millions d'unités.

Le service de garantie internationale qui découle de la coopération stratégique avec la PICC constitue une protection supplémentaire et renforce l'engagement pris par GEEKVAPE à l'égard des consommateurs.

La PICC, un nom connu dans le secteur de l'assurance en Chine, était le partenaire d'assurance des Jeux olympiques de 2008 à Pékin et de l'Exposition universelle de 2010 à Shanghai. L'assureur soumet les demandeurs d'assurance à des exigences strictes en matière d'admissibilité. La PICC a choisi GEEKVPAE comme partenaire à la suite d'une étude et d'une évaluation approfondies de la qualité des produits, de la notoriété de la marque, de la robustesse globale, de la cote de crédit et des réactions du marché. Ce choix reflète également la confiance de PICC dans la qualité et la sécurité des produits de GEEKVAPE.

Cette coopération inclut toute la gamme de produits GEEKVAPE et sa sous-marque GEEKBAR. Devenir le partenaire stratégique de la PICC en matière de service de garantie internationale démontre également l'engagement de GEEKVAPE à fournir un niveau plus élevé de sécurité des produits aux consommateurs du monde entier. Il souligne en outre le respect et le sens des responsabilités de GEEKVAPE envers les utilisateurs, ainsi que sa volonté d'assumer sa responsabilité sociale en tant que marque technologique internationale, et de continuer à mener l'industrie dans la mise à niveau des services du secteur du vapotage.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1698926/This_signing_scene_PICC_Geekvape.jpg

SOURCE Geekvape