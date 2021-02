Geely und Concordium kündigen ein Joint Venture an, um Blockchain-Technologie und -Dienstleistungen in China anzubieten, unterstützt durch die Blockchain-Technologie von Concordium

Die Transformation der Industrie und der Fortschritt der Gesellschaft wurden schon immer durch die Entwicklung neuer Technologien vorangetrieben. In ähnlicher Weise hat das Wachstum von Geely immer darin bestanden, den Menschen die neuesten Technologien zugänglich zu machen. Das JV ist einer der nächsten Schritte, um diese Technologieführerschaft zu festigen.

Die Blockchain-Technologie bietet eine technische Grundlage für eine Win-Win-Zusammenarbeit und den Aufbau von gegenseitigem Vertrauen sowie sichere, schnelle Transaktionen und interessante Plattformmöglichkeiten.

Concordium - und sein Concordium Blockchain Research Center Aarhus - trägt mit seiner weltweit führenden Forschung zu kryptographischen Primitiven für die Blockchain und im Bereich der Zero-knowledge proofs, Peer-to-Peer, anderen führenden Blockchain-Forschungen und der Weltklasse-Informatik zu dieser Technologie bei.

Das neue Unternehmen ist der erste Schritt in der strategischen Allianz zwischen Concordium und Geely und soll, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen, im Jahr 2021 betriebsbereit sein.

Das JV wird eine Blockchain zur Verfügung stellen und Kunden beim Aufbau von Business Use Cases und Lösungen in verschiedenen Branchen unterstützen, indem es sich auf relevante Spitzentechnologien konzentriert, z.B. Digitale Identität, Regulierungstechnologien, Technologien zur Verbesserung der Privatsphäre.

Das Joint Venture wird mit Genius & Guru, einem Unternehmen, das sich zu 100 Prozent im Besitz von Geely befindet, zusammenarbeiten. Gemeinsam werden die beiden Partner Business Use Cases und Lösungen in verschiedenen Branchen aufbauen.

Mit dem Ziel, dem Finanzwesen der Zukunft zu dienen und neue Technologien im Finanzwesen zu fördern, versucht Genius & Guru, ein offenes Finanz-Ökosystem aufzubauen, in dessen Mittelpunkt Fintech steht. Genius & Guru mit Hauptsitz in Peking hat in Finanzinstitute und Fintech-Unternehmen in mehreren großen Städten Chinas, wie Peking und Shanghai, sowie in Kopenhagen, Dänemark, investiert.

Daniel Donghui Li, CEO der Zhejiang Geely Holding Group, sagte: „Diese Kooperation zwischen Concordium und Geely ist für beide Parteien von großer Bedeutung. Wir streben aktiv nach transformativen Technologien, indem wir Allianzen bilden und globale Ressourcen synergetisch nutzen, um einen größeren Wert für unsere Endkunden zu schaffen. Durch die Nutzung der erstklassigen Blockchain-Technologie von Concordium werden mit der zugrunde liegenden Infrastruktur für Blockchain-Anwendungen Branchenstandards gesetzt. Indem wir unsere Kräfte in China bündeln, werden wir diese Technologie anwenden und weiterentwickeln und Wege erkunden, um eine führende Blockchain-Industrieökologie aufzubauen, um die Kosten für Vertrauen zu reduzieren und Unternehmen Zugang zu einer Plattform mit den Tools zu bieten, die sie benötigen, um gemeinsam Blockchain-basierte Anwendungen zu entwickeln und im ‚Internet der Werte' zu wachsen."

„Concordium freut sich sehr über dieses Joint Venture, das es uns ermöglicht, chinesische Kunden mit einer der führenden Blockchain-Technologien der Welt zu versorgen und gleichzeitig Synergien mit einem der führenden Unternehmen in China im Bereich der schnelllebigen Technologien für die zukünftige Entwicklung von Concordium zu nutzen", so Lars Seier Christensen, der Vorsitzende der Concordium-Stiftung.

Er fügt hinzu: „Für Unternehmen ist Blockchain immer noch eine neue Technologie, die bereit ist, für Geschäftsanwendungen genutzt zu werden. Wir sind begeistert, diese Möglichkeit zu ermöglichen: Treten Sie bei, lehnen Sie sich an, lernen Sie, und werden Sie Teil unserer Gemeinschaft. Wir heißen neue Teilnehmer willkommen, die unsere Blockchain erlernen, aufbauen, validieren und nutzen wollen. Und es ist nicht nur für die CTOs zu verstehen, sondern auch für die strategischen Geschäftsentwickler, für den CFO und nicht zuletzt für den CEO."

Geely Holding Group

Die 1986 gegründete Geely Holding Group („Geely") stieg 1997 in die Automobilbranche ein. Immer der realen Industrie zugewandt und mit dem Fokus auf technologische Innovation und Talententwicklung hat sich Geely in einen globalen innovativen Technologiekonzern verwandelt, der in den Bereichen Design, F&E, Produktion, Vertrieb und Service von Fahrzeugen, Antriebssträngen und Schlüsselkomponenten sowie Mobilitätsdienstleistungen, digitale Technologie, Finanzdienstleistungen und Bildung tätig ist. Die Geely Holding ist seit neun Jahren in Folge unter den Fortune Global 500 gelistet und verfügt über ein Vermögen von über 390 Milliarden RMB und mehr als 120.000 Mitarbeiter.

Die Geely Holding Group mit Hauptsitz in Hangzhou verfügt über globale Design- und F&E-Zentren und mehrere Marken wie Geely, Lynk & Co., Geometry, Volvo, Polestar, Proton Cars, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, Cao Cao Mobility, Qianjiang Motorcycle. Der Konzern ist auch der größte Anteilseigner der Volvo AB und der Daimler AG.

Die Concordium Stiftung

Die Concordium Stiftung ist eine Schweizer Stiftung. Concordium ist die erste geschäftsorientierte, nicht-genehmigungsbasierte öffentliche Blockchain mit ID auf Protokollebene und einer Smart-Contract-Schicht. Die Transaktionskosten für abgeschlossene und unveränderliche Transaktionen sind niedrig und stabil. Concordiums einzigartiger zweischichtiger Konsens und Abschluss ermöglichen eine hohe Anzahl von Transaktionen, schnelle Abschlüsse und Sicherheit. Die innovative Identitätsschicht von Concordium bietet auf Protokollebene den Schutz der Transaktionsdaten und unterstützt gleichzeitig die Rechenschaftspflicht gegenüber den zuständigen Regulierungsbehörden. Concordium ermöglicht verschlüsselte Übertragungen und die Verwendung von Zero-Knowledge-Beweismechanismen. Der Durchsatz der Blockchain kann durch eine beliebige Anzahl von schnellen und optimierten Shards parallel erweitert werden. Der Proof of Stake (PoS)-Mechanismus mit dem zweistufigen Konsens und der Finalisierung, die beide wissenschaftlich abgesichert sind, sorgt für einen grünen und ressourceneffizienten Betrieb und erhöhte Sicherheit. Die Blockchain von Concordium basiert auf wissenschaftlich fundierten und begutachteten Protokollen von Top-Universitäten mit einem starken kryptographischen Fokus.

