Geeq Pay est la porte d'entrée vers les micro-paiements tant attendue

WATERLOO, Ontario, 5 août 2021 /PRNewswire/ -- Une nouvelle technologie ouvre la voie aux micro-paiements numériques sans friction. L'innovateur de blockchain Geeq Corporation est en train de construire une version de démonstration de sa technologie de paiement qui change la donne. Elle fonctionne par le biais de micro paiements numériques semblables à de l'argent liquide, permettant des transactions directes en ligne pour des frais de seulement 0,0001 dollar.

« Les implications pratiques de Geeq Pay sont immenses », a déclaré Ric Asselstine, fondateur et PDG de Geeq. « Pour la première fois, il sera possible de transférer efficacement quelques centimes pour des frais insignifiants. Des joueurs aux donateurs, cela peut radicalement réduire le coût de tout type de paiement en ligne. Cela ouvre des cas d'utilisation et des marchés entièrement nouveaux, allant des services numériques à la carte aux transactions de machine à machine, en passant par la logistique intelligente et à la mobilité intelligente. »

« En plus de cela, la légèreté informatique de Geeq la rend beaucoup plus durable que les protocoles actuellement utilisés pour alimenter les crypto-monnaies. Comme Geeq ne dépend pas d'une exploitation minière gourmande en énergie, les effets de réseau qui accompagnent une adoption à grande échelle peuvent être exploités sans inquiétude écologique. »

En mai, la société a déposé une demande via le Traité de coopération en matière de brevets (PCT), en s'appuyant sur sa demande antérieure auprès de l'Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO), dans le but d'obtenir une protection internationale. Le PCT permet aux candidats retenus de bénéficier d'une position prioritaire dans ses 153 États contractants jusqu'à 31 mois avant d'effectuer des demandes locales. Le nouveau dépôt PCT de Geeq englobe également les sujets liés aux comptes à signature multiple (multi-signatures) et aux transactions de paiement multi-signatures pour les grands livres basés sur la chaîne chez Geeq.

Geeq invite maintenant les parties intéressées à participer à la version de démonstration de la partie de micro-paiement. Les micropaiements ont le potentiel d'ouvrir de nouvelles sources de revenus dans divers secteurs, notamment pour les créateurs de contenu et les collecteurs de fonds à but non lucratif, ainsi que de permettre des économies importantes sur les transferts de fonds internationaux. Toute personne désireuse d'explorer le potentiel de la réception ou de l'envoi de paiements en ligne directement et à très faible coût peut en savoir plus en s'inscrivant ici : http://geeq.io/spotlight-go-micro

Geeq est une plateforme multi-blockchain sécurisée par un tout nouveau mécanisme de consensus appelé Proof of Honesty (PoH), qui réduit radicalement le coût et l'impact environnemental des transactions sécurisées à grande échelle. Elle est suffisamment sûre pour les données de grande valeur, suffisamment rapide et bon marché pour l'IdO, et suffisamment flexible pour toute utilisation.



Geeq a été fondée par une équipe d'économistes et de technologues experts. Les fondateurs voient des opportunités sans précédent dans la technologie décentralisée qui, à ce jour, n'a pas été réalisée, car les blockchains existants sont souvent coincées entre évolutivité et sécurité. Geeq résout ce dilemme en proposant une solution accessible, fiable et peu coûteuse qui ne sacrifie ni la confiance ni la capacité, libérant ainsi le véritable potentiel de la blockchain pour le monde réel.

