GEM, een toonaangevende groene onderneming in China, komt terecht op de Zwitserse beurs

SHENZHEN, China, 2 augustus 2022 /PRNewswire/ -- GEM (stock code: 002340), een bedrijf dat aan de Shenzhen Stock Exchange is genoteerd, heeft op 22 juni 2022 aangekondigd dat de China Securities Regulatory Commission (CSRC) zijn goedkeuring heeft verleend aan het bedrijf om global depository receipts (GDR) uit te geven en aan de Zwitserse beurs (SIX) te worden genoteerd. Op 20 juli 2022 heeft SIX aan GEM goedkeuring verleend om GDR uit te geven en aan de SIX te worden vermeld. Tot nu toe heeft het pad van GEM, dat GDR uitgeeft en aan de SIX wordt vermeld, geen belemmeringen gekend.

Het is een prestatie van de samenwerking op het gebied van de kapitaalopenstelling tussen China en Zwitserland, en een prestatie ter bevordering van de kapitaalsamenwerking tussen de Shenzhen Stock Exchange en de Zwitserse beurs. Het schept een precedent voor Chinese bedrijven om global depositary receipts (GDR's) uit te geven voor notering aan de Zwitserse aandelenbeurs. Dit heeft zonder twijfel een groen kanaal geopend voor Chinese bedrijven om de Europese kapitaalmarkten te betreden.

Volgens de openbare release van GEM, is de aanvraag om GDR uit te geven en aan de SIX te worden vermeld, op 24 mei 2022 door het CSRC aanvaard en op 22 juni 2022 goedgekeurd. Het duurde niet langer dan 30 kalenderdagen, wat de efficiëntie van de Chinese regering aantoont, en hun steun aan de Chinese bedrijven om GDR uit te geven en aan de SIX te worden vermeld.

Evenzo werd de aanvraag die GEM op 27 mei bij SIX had ingediend om GDR uit te geven en om op de SIX te worden genoteerd, op 20 juli aanvaard, wat de efficiëntie van de samenwerking tussen de beurzen van de twee landen, de Shenzhen Stock Exchange en de Zwitserse aandelenbeurs, benadrukt.

Vermeld worden aan de Zwitserse beurs, investeren in overzeese groene projecten, en de Europese nieuwe energie-industrie bedienen

Op 30 april 2022 heeft GEM reeds aangekondigd dat het bedrijf van plan is om GDR uit te geven en aan de SIX te worden genoteerd, ter ondersteuning van hun Europese projecten voor de recycling en productie van energiebatterijen, de ontwikkeling en de implementatie van overzeese nikkelgrondstofprojecten, om de internationale uitbreiding van het bedrijf te bevorderen, de internationale financieringskanalen te versterken en de wereldwijde invloed van het merk te vergroten.

In mei 2022 hebben GEM en het Hongaarse Consulaat Generaal in Shanghai, via vriendschappelijke discussies, een 'MOU voor samenwerking bij de productie van hoog-nikkel-precursoren voor nieuwe energievoertuigen en recycling van afgedankte accu's' getekend. Dit MOU heeft betrekking op investeringen in de productie van hoogwaardige nikkelprecursoren voor nieuwe energievoertuigen en de recycling van batterijen aan het einde van hun, op basis van de beginselen van samenwerking, wederzijds vertrouwen en ESG-waardeinvestering. GEM is van plan om in Hongarije een toonaangevende, wereldwijde industriële basis op het gebied van de circulaire economie voor energie op te bouwen, die aan de eisen van de ontwikkeling van de nieuwe energie-industrie in de EU voor de lokalisering van de materiaalproductie voldoet, en om te voldoen aan de implementatie-eisen van de nieuwe batterijwetgeving in de EU. Met deze samenwerking zal GEM een volledige waardeketen bouwen: "power battery recycling-material remanufacturing - cascade reuse of power battery" in Europa om te voldoen aan de eisen van downstreamklanten voor de gelokaliseerde levering van ternaire precursor-materialen.

Een belangrijk investeringsproject voor de global depository receipt (GDR), uitgegeven door GEM en genoteerd aan de Zwitserse beurs, is het Indonesia Nickel Resources-project van GEM. Volgens de vroege openbare publicatie heeft GEM in Indonesië een joint venture opgericht, genaamd "PT.QMB NEW ENERGY MATERIALS", met CATL, het toonaangevende energiebatterijbedrijf, en Tsingshan Holding Group Co., Ltd., 's werelds grootste fabrikant van roestvrij staal. Deze gemeenschappelijke onderneming zal nikkel gebruiken en nikkelgrondstoffen produceren om nieuwe energie op te wekken. Het project is bedoeld om 50.000 ton aan nikkel-tussenproducten en 4.000 ton kobalt per jaar te produceren uit lateriet-nikkelerts, om te voldoen aan de vraag naar nikkel in de productie van ternaire batterijen. Het project maakt gebruik van groene ontwerptechnologie door het gebruik van laagwaardige lateriet nikkelerts (met 0,8-1,2% nikkel) en zogenaamde high-pressure leaching technology (HPAL), die op dit moment niet worden gebruikt in pyrometallurgie. Deze techniek realiseert het ideaal van de nieuwe energie-industrie om 'lateriet nikkelerts in te zetten, nieuwe energiematerialen te raffineren en batterijen te maken', een afspiegeling van de concepten van het behoud van de hulpbronnen en de bescherming van het milieu. De eerste fase van het project (met een capaciteit van 30.000 ton nikkel) is afgerond. Het project is een baanbrekende stap in de Indonesische geschiedenis, waarbij nikkel in nieuwe energiematerialen wordt omgezet. Dit werk wordt in hoge mate gewaardeerd door de Indonesische regering en is een representatief project geworden voor de wereldwijde capaciteit aan nikkel.

Omdat nikkel het belangrijkste element is geworden van ternaire batterijen voor nieuwe energievoertuigen, en met de snelle ontwikkeling van wereldwijde nieuwe energiebronnen en het grote marktpotentieel voor de toekomst, is nikkel de afgelopen twee jaar over de hele wereld een schaarse grondstof geworden. In maart van dit jaar was de prijs van nikkel op de Londense metaalbeurs meer dan $ 100.000/ton, een nieuw record voor de prijs van nikkelgrondstoffen. Nikkel werd 'nikkeldemoon' genoemd vanwege de plotselinge piek. Volgens het meest recente rapport van Frost & Sullivan zal de wereldwijde nieuwe energiesector in 2030 drie miljoen ton meer nikkel gebruiken, bijna meer dan het dubbele van de huidige totale exploitatie van de wereldwijde nikkelgrondstoffen. Dit zal in de komende 10 jaar een tekort aan wereldwijde nikkelgrondstoffen tot gevolg hebben en nikkelprijzen hoog houden.

Daarom is het Indonesische nikkelbronnenproject, onder leiding van GEM, in strategisch opzicht toekomstgericht en zal het een solide economisch voordeel opleveren. Volgens de openbare publicatoe zal het project naar verwachting RMB 5,36 miljard yuan aan de omzet toevoegen, met een jaarlijkse winst van 1,06 miljard yuan als het project is afgerond.

Notering aan de Zwitserse beurs verbindt de Chinese onderneming met de groene circulaire economieketen in Europa

Europa is de geboorteplaats van de wetgeving en bedrijfsactiviteiten aangaande de circulaire economie. De eerste afvalverordening, die al in 1975 is uitgevaardigd, en een EU-lidstaat, Duitsland, hebben in 1994 de invloedrijke wet op de circulaire economie en afvalverwerking geformuleerd. In 2015 is het eerste Europese actieplan voor circulaire economie gelanceerd om de overgang van een lineaire economie naar een circulaire economie in Europa te stimuleren, terwijl tegelijkertijd nieuwe banen en manieren worden gecreëerd om duurzame groei te stimuleren. In december 2019 heeft de Europese Unie de Europese groene overeenkomst uitgevaardigd om een concurrerend, modern economisch systeem op te bouwen, dat de economische groei en het verbruik van hulpbronnen ontkoppelt. In die tijd werd ook de Europese groene Deal uitgevaardigd, en heeft de EU toegezegd gedaan om in 2050 de CO2-neutraliteit te bereiken, en 'niemand mag daar onder zitten'. In maart 2020 heeft de Europese Unie een nieuw Actieplan voor de circulaire economie aangekondigd, dat als doel heeft "een toekomstgerichte agenda op te stellen om Europa schoner en concurrerender te maken".

Op basis van de beleidsrichtsnoeren heeft de EU ook royale ontwikkelingsfondsen ter beschikking gesteld voor de ontwikkeling van de circulaire economie, die tussen 2016 en 2020 meer dan 10 miljard euro aan publieke middelen ter beschikking hebben gesteld. De financiering van de innovatie in de circulaire economie komt voort uit een aantal EU-projecten, waaronder Horizon 2020 en het cohesiebeleid. Dankzij de uitvoering van een reeks beleidsmaatregelen en verordeningen en de activering van het ontwikkelingsfonds voor de circulaire economie heeft Europa vruchtbare resultaten kunnen boeken op de weg naar een nieuwe vormgeving van de economie en de totstandbrenging van een 'koolstofneutrale' circulaire economie, waarmee het het voortouw neemt in de wereld.

In juli 2018 hebben de EU en China het Memorandum van overeenstemming over de samenwerking op het gebied van circulaire economie ondertekend en besloten een dialoog op hoog niveau over de circulaire economie aan te gaan. China en de EU zijn overeengekomen om de overgang naar een circulaire economie als uitgangspunt van een versterkte samenwerking te nemen, en om de samenwerking tussen de China en de EU naar nieuw niveau te tillen.

In februari 2022 heeft de China Securities Regulatory Commission de herziene "Regulations on the monitoring of the Interconnected Depository Receipt Business of Domestic and Overseas Stock Exchanges" uitgegeven, die het toepassingsgebied van de overzeese toepassing heeft uitgebreid naar belangrijke Europese markten, zoals Zwitserland en Duitsland. Het stimuleert bedrijven om wederzijdse financieringskanalen uit te breiden via de overzeese uitgifte van GDR om aan hun internationale bedrijfsontwikkelingsbehoeften te voldoen.

In het kader van deze historische mogelijkheid om beleid en kapitaal naar een nieuwe hoogte te brengen voor de samenwerking tussen China en de EU op het gebied van circulaire economie, is GEM, als uitstekende vertegenwoordiger van de Chinese groene bedrijven, op de Zwitserse beurs terecht gekomen. Dit brengt niet alleen de geavanceerde groene recyclingtechnologie van China op het wereldwijde niveau, maar draagt ook bij aan de bouw van een gemeenschap met een gedeelde toekomst voor de mensheid, die een betrouwbare manier biedt voor de wereldwijde ontwikkeling van het Europees groen kapitaal.

Het verkennen van de milieugerichte, sociale en governance-gerelateerde (ESG), een bijna verviervoudiging van de omzet en het realiseren van een groene en prachtige legende

GEM, met het hoofdkantoor in Shenzhen, China, werd zo'n 20 jaar geleden 'Green-Eco-Manufacture' genoemd door dr. Xu Kaihua, een professor aan een Chinese universiteit. GEM was de eerste in China die een groen concept van 'beperkte hulpbronnen, onbeperkte recycling' voorstelde. Het concept is een recyclingindustrie met een laag CO2-gehalte, die als ideaal heeft om de dubbele tegenstelling tussen milieuvervuiling en een tekort aan hulpbronnen op te lossen door gebruik te maken van de stedelijke mijnen en het ontwikkelen van nieuwe energiematerialen, en op die manier de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

In de afgelopen 20 jaar heeft GEM het groene ontwikkelingsmodel van 'het exploiteren van stedelijke mijnen + nieuwe energiematerialen', een in de Chinese steden gevestigd systeem voor de bouw van stedelijke mijnen, en het streven om 'Recycling voor de toekomst!' te realiseren. Het bedrijf is begonnen met het recyclen van mobiele telefoonbatterijen en nikkel, kobalt en wolfraam grondstoffen, het recycleren van elektronisch afval en aan het einde van de levensduur van voertuigen, het recycleren van afgedankte stroombatterijen en het gebruik en de herproductie van stroombatterijen, en vervolgens de productie van ternary power- en 3C-batterijen,. 16 recyclingindustrie fabrieken zijn in 11 provincies en steden in China, en een recyclingsamenwerking is opgericht met bijna 500 miljoen mensen in China, met een groene voetafdruk van 9 miljoen vierkante kilometer. In de afgelopen 10 jaar bedroeg de cumulatieve recycling en verwijdering van afval door GEM meer dan 32 miljoen ton. De totale hoeveelheid afgedankte huishoudelijke apparaten die door GEM is ingenomen en verwerkt, is meer dan 75 miljoen eenheden, wat goed is voor meer dan 10% van de totale hoeveelheid schroot in China. Het totale bedrag aan teruggewonnen kobaltgrondstoffen is meer dan 30.000 ton, wat meer is dan 200% van de oorspronkelijke kobaltwinning in China en goed is voor 20% van het wereldwijde kobalthulpbronnenherstel. De totale hoeveelheid verarmde nikkel is meer dan 60.000 ton, wat goed is voor 8% van de primaire nikkelwinning in China. De totale recycling van wolfraam is meer dan 30.000 ton, wat goed is voor 5% van de oorspronkelijke winning van wolfraam in China. GEM heeft de wereldwijde uitstoot van CO2 met meer dan 2 miljoen ton verminderd, meer dan 6.000 mu aan bomen geplant, meer dan 3 miljoen vaten olie bespaard, de ontbossing met 3.000 hectare verminderd en de bodemvervuiling met meer dan 20.000 vierkante kilometer verminderd. GEM heeft in China een reeks toonaangevende energierecyclingbases voor accu's gebouwd, waarvan de jaarlijkse recycling van afgedankte batterijen ongeveer 10% van het totale in China voor zijn rekening neemt. GEM heeft ook energierecyclinginstallaties in Zuid-Korea en Indonesië gebouwd, en een wereldwijde recyclingsamenwerking opgericht met meer dan 500 accu- en autofabrieken. De gerecyclede ternaire 'kern'-materialen worden gebruikt op 15% van de elektrische voertuigen die wereldwijd op ternaire nieuwe energie rijden, en hebben deze voertuigen van een 'groen begin naar een groen eind' getransformeerd. Het interpreteert het industriële concept van 'beperkte hulpbronnen, onbeperkte recycling', en bewijst aan de wereld dat 'grondstoffen voornamelijk kunnen worden gegenereerd door recycling'.

De industriële bedrijfspraktijken van GEM op het gebied van de circulaire economie zijn over de hele wereld alom erkend. Het heeft een groene toeleveringsketenrelatie opgebouwd met wereldberoemde bedrijven als Glencore, Trafigura, BASF Shanshan, Umicore, Sandvik, Samsung SDI, CATL en Foxconn. Bovendien heeft GEM onderscheidingen gekregen, zoals de nationale demonstratiebasis voor de circulaire economie, de nationale demonstratiebasis voor stedelijke mijnbouw, de nationale voorbeeldonderneming voor technologische innovatie, de nationale groene fabriek en andere groene eretitels. Het is daarom een uitstekende vertegenwoordiger geworden om de circulaire samenleving en de koolstofarme ontwikkeling in China te promoten. GEM heeft in 2018 de 'Global Circular Economy Multinational Corporation Award' in Davos en in 2020 de 'Paulson Sustainable Development Award' gewonnen. Het is in het wereldberoemde tijdschrift "Nature" genoemd als een succesvol voorbeeld van wereldwijde afvalrecycling, en het is door de Verenigde Naties als voorbeeld van een bedrijf ter vermindering dat de vervuiling weet terug te dringen. Zo is GEM een belangrijke geografische indicatie geworden dat China's circulaire economie mondiaal opereert.

In 2021, met de geleidelijke introductie van de productiecapaciteit van het bedrijf, en een aanzienlijke toename in de bedrijfsefficiëntie, bereikte de bedrijfsopbrengsten van GEM een rendement van 19,301 miljard RMB, een stijging van 54,83% op jaarbasis; de nettowinst was 923 miljoen RMB, een stijging van 123,82% op jaarbasis. Sinds de notering in 2010 is GEM snel blijven groeien en presteert het optimaal. Het bedrijfsresultaat kwam bijna 34 maal hoger uit, de nettowinst bijna 11 keer, de netto-activa meer dan 13 keer, en het was een succesvolle manier om een wereldwijde legende in de recyclingsector met een laag koolstofgehalte te vormen.

Als we de hogesnelheidstrein van groene ontwikkeling gebruiken, kunnen er in de toekomst hoge groeiprestaties worden verwacht

Met de snelle ontwikkeling van de wereldwijde nieuwe energiebronnen vervangen nieuwe energievoertuigen snel de interne verbrandingsvoertuigen. In 2026 zal de wereldwijde verkoop van nieuwe energievoertuigen meer dan 20 miljoen eenheden overstijgen. Daarom zullen de accu's en accumaterialen een enorme opkomende markt voorzien.

Met de opwaardering van het Chinese verbruik en de ontwikkeling van industriële digitalisering, zal China de piek in afgedankte elektronische producten inluiden. In 2026 zal de waarde van afgedankte auto's, elektronische producten, power batterijen en plastic producten meer dan RMB 2 biljoen Yuan bedragen.

In de komende vijf jaar zal de groene tweesporenstrategie, "stedelijke mijnbouw + het ontwikkelen van nieuwe energiematerialen" profiteren van de unieke snelle ontwikkeling van nieuwe energie en de piek van het Chinese afvalschroot, meeliften op de sterke groeiontwikkeling en een solide goede investeringswaarde genereren voor investeerders overal ter wereld. GEM kondigde voor 2022 een omzet aan van 26 miljard Yuan en een winst van 1,5 miljard Yuan, voor 2023 een omzet van 32,8 miljard Yuan en een winst van 2,1 miljard Yuan, voor 2024 een omzet van 41,8 miljard Yuan en een winst van 3,2 miljard Yuan. Het streven is om de verkoopinkomsten van GEM in 2026 boven de 80 miljard Yuan uit te laten komen, met een vermindering kooldioxideuitstoot van 1 miljoen ton. Dit zal resulteren in een upgrade van 'waarde halen uit afval' naar 'afval gebruiken om CO2 op te slaan', een upgrade van het verkopen van duurzame grondstoffen naar het verkopen van 'CO2-reductie', waarmee 's werelds toonaangevende bedrijfsgroep als het gaan om groene ontwikkeling ontstaat!

