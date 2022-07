GEM, ein führendes grünes Unternehmen in China, wird an der Schweizer Börse notiert

Laut der öffentlichen Mitteilung von GEM wurde der Antrag auf die Ausgabe von GDR und die Notierung an der SIX am 24. Mai 2022 von der CSRC angenommen und am 22. Juni 2022 genehmigt. Es dauerte nicht länger als 30 Kalendertage, was die Effizienz der chinesischen Regierung und ihre Unterstützung für chinesische Unternehmen bei der Emission von GDR und der Notierung an der SIX unter Beweis stellt.

Auch der von GEM am 27. Mai bei der SIX eingereichte Antrag auf die Ausgabe von GDR und die Notierung an der SIX wurde am 20. Juli angenommen, was die Effizienz der Zusammenarbeit zwischen den Börsen der beiden Länder, der Shenzhen Stock Exchange und der Swiss Stock Exchange, unterstreicht.

Notierung an der Schweizer Börse, Investitionen in grüne Projekte in Übersee und Dienste für die europäische Industrie für neue Energien

Bereits am 30. April 2022 kündigte GEM an, dass das Unternehmen die Ausgabe von GDR und die Notierung an der SIX plant. Diese Mittel sollen zur Unterstützung der europäischen Projekte für das Recycling von Strombatterien und die Herstellung von Materialien für Strombatterien, für die Entwicklung und den Betrieb von Projekten zur Gewinnung von Nickelressourcen in Übersee, zur Förderung der internationalen Expansion des Unternehmens, zur Stärkung der internationalen Finanzierungskanäle und zur weiteren Verbesserung des globalen Einflusses der Marke verwendet werden.

Im Mai 2022 unterzeichneten GEM und das ungarische Generalkonsulat in Shanghai im Rahmen freundschaftlicher Gespräche eine „Absichtserklärung zur Zusammenarbeit bei der Produktion von Hochnickel-Vorprodukten für New Energy Vehicles und beim Recycling von Altbatterien". Diese Absichtserklärung betrifft Investitionen in die Produktion von Vorprodukten mit hohem Nickelgehalt für New Energy Vehicles und das Recycling von Altbatterien, die auf den Grundsätzen der Zusammenarbeit, des gegenseitigen Vertrauens und der Investition in den ESG-Wert beruhen. GEM plant in Ungarn den Aufbau einer in Europa führenden, dem Weltstandard entsprechenden industriellen Basis für die Kreislaufwirtschaft im Bereich der neuen Energien, die die Anforderungen der EU-Industrieentwicklung für die Lokalisierung der Materialherstellung erfüllt und die Anforderungen der neuen EU-Batteriegesetze erfüllt. Mit dieser Kooperation wird GEM eine vollständige Lebenszyklus-Wertschöpfungskette aufbauen: „Batterierecycling – Materialwiederaufbereitung – Kaskadennutzung von Batterien" in Europa, um die Anforderungen der nachgelagerten Kunden an die lokale Versorgung mit ternären Vorläufermaterialien zu erfüllen.

Ein wichtiges Investitionsprojekt für die von GEM ausgegebenen und an der Schweizer Börse notierten Global Depository Receipts (GDR) ist das Indonesia Nickel Resources Project von GEM. Nach der vorgezogenen Veröffentlichung gründete GEM mit CATL, dem weltweit führenden Unternehmen für Leistungsbatterien, und Tsingshan Holding Group Co. Ltd, dem weltweit größten Hersteller von Edelstahl, in Indonesien ein Joint Venture mit dem Namen „PT.QMB NEW ENERGY MATERIALS". Dieses Joint Venture wird die Nickelressourcen ausbeuten und Nickelrohstoffe zur Erzeugung neuer Energien gewinnen. Das Projekt ist auf die Produktion von 50.000 Tonnen Nickel-Zwischenprodukten und 4.000 Tonnen Kobalt pro Jahr aus Laterit-Nickelerz ausgelegt, um den Bedarf an Nickelressourcen für die Herstellung von ternären Leustungsatterien zu decken. Das Projekt verwendet eine umweltfreundliche Technologie, indem es derzeit in der Pyrometallurgie nicht verwendetes minderwertiges Laterit-Nickelerz (mit einem Nickelgehalt von 0,8–1,2 %) und die Hochdrucklaugungstechnologie (HPAL) einsetzt. Mit dieser Technik wird das Ideal der Industrie für neue Energien erreicht: „Laterit-Nickel-Erz einsetzen, Materialien für neue Energien raffinieren und Batterien herstellen", was die Konzepte der Ressourcenschonung und des Umweltschutzes widerspiegelt. Die erste Phase des Projekts (mit einer Kapazität von 30.000 Tonnen Nickel) wurde abgeschlossen. Das Projekt ist ein bahnbrechender Schritt in der indonesischen Geschichte, bei dem Nickelressourcen in Materialien für neue Energien umgewandelt werden. Diese Arbeit wird von der indonesischen Regierung sehr geschätzt und ist zu einem repräsentativen Projekt für globale Nickelressourcen geworden.

In den letzten zwei Jahren, seit Nickel zum Schlüsselelement ternärer Leistungsbatterien für New Energy Vehicle geworden ist, und mit der rasanten Entwicklung globaler Ressourcen für neue Energien und dem großen Marktpotenzial für die Zukunft, ist Nickel weltweit zu einer knappen Ressource geworden. Im März dieses Jahres überschritt der Nickelpreis an der London Metals Exchange die Marke von 100.000 USD je Tonne und stellte damit einen neuen Rekord für den Preis von Nickelressourcen auf. Nickel wurde wegen des plötzlichen Anstiegs als „dämonisches Nickel" bezeichnet. Laut dem neuesten Bericht von Frost & Sullivan wird die globale Industrie für neue Energien bis zum Jahr 2030 den Verbrauch von Nickelressourcen um 3 Millionen Tonnen erhöhen, fast mehr als doppelt so viel wie die aktuelle Gesamtausbeute an globalen Nickelressourcen. Dies wird in den nächsten 10 Jahren zu einer Verknappung der globalen Nickelressourcen führen und die Nickelpreise hoch halten.

Daher ist das von GEM geführte indonesische Nickelressourcenprojekt strategisch zukunftsweisend und wird solide wirtschaftliche Vorteile bringen. Laut seiner Veröffentlichung wird das Projekt voraussichtlich 5,36 Milliarden RMB Umsatz und 1,06 Milliarden Yuan Gewinn pro Jahr hinzufügen, sobald es fertiggestellt ist.

Notierung an der Schweizer Börse, um chinesisches Unternehmen mit der grünen Kreislaufwirtschaftskette in Europa zu verbinden

Europa ist die Wiege der Gesetzgebung und der Industrie zur Kreislaufwirtschaft. Die erste Abfallverordnung wurde bereits 1975 erlassen, und das EU-Mitgliedsland Deutschland verabschiedete im Jahr 1994 das einflussreiche Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz. Im Jahr 2015 wurde der erste EU-Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft veröffentlicht, um den Übergang von einer linearen Wirtschaft zu einer Kreislaufwirtschaft in Europa zu fördern und gleichzeitig neue Arbeitsplätze und Möglichkeiten zur Förderung eines nachhaltigen Wachstums zu schaffen. Im Dezember 2019 verabschiedete die Europäische Union das European Green Agreement, um ein wettbewerbsfähiges modernes Wirtschaftssystem aufzubauen, das Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch entkoppelt. Gleichzeitig wurde der Europäische Grüne Deal verabschiedet, der die EU dazu bewegen soll, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen, und „niemand darf weniger leisten". Im März 2020 veröffentlichte die Europäische Union einen neuen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft mit dem Ziel, „eine zukunftsorientierte Agenda zu formulieren, um Europa sauberer und wettbewerbsfähiger zu machen".

Auf der Grundlage politischer Vorgaben hat die EU auch großzügige Fördergelder für die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft bereitgestellt und zwischen 2016 und 2020 mehr als 10 Milliarden Euro an öffentlichen Geldern bereitgestellt. Die Finanzierung von Innovationen im Bereich der Kreislaufwirtschaft stammt aus mehreren EU-Projekten, darunter Horizont 2020 und die EU-Kohäsionspolitik. Die Umsetzung einer Reihe von politischen Maßnahmen und Verordnungen sowie die Aktivierung des Entwicklungsfonds für die Kreislaufwirtschaft haben Europa in die Lage versetzt, auf dem Weg zur Umgestaltung der Wirtschaft und zur Verwirklichung einer „kohlenstoffneutralen" Kreislaufwirtschaft fruchtbare Ergebnisse zu erzielen und damit die Führung in der Welt zu übernehmen.

Im Juli 2018 haben die EU und China die Absichtserklärung über die Zusammenarbeit in der Kreislaufwirtschaft unterzeichnet und beschlossen, einen hochrangigen Dialog über die Kreislaufwirtschaft aufzunehmen. China und die EU vereinbarten, den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft in den Mittelpunkt einer verstärkten Zusammenarbeit zu stellen und die Kooperation zwischen China und der EU im Bereich der Kreislaufwirtschaft auf eine neue Ebene zu heben.

Im Februar 2022 veröffentlichte die China Securities Regulatory Commission die überarbeiteten „Regulations on the Supervision of the Interconnected Depository Receipt Business of Domestic and Overseas Stock Exchanges", die den Anwendungsbereich im Ausland auf wichtige europäische Märkte wie die Schweiz und Deutschland ausdehnten. Sie ermutigte die Unternehmen, durch die Emission von GDR im Ausland die Finanzierungskanäle in beide Richtungen zu erweitern, um ihren Kapitalbedarf für die internationale Geschäftsentwicklung zu decken.

Im Rahmen dieser historischen Chance für Politik und Kapital, die der Zusammenarbeit zwischen China und der EU im Bereich der Kreislaufwirtschaft zu neuen Höhen verhilft, ist GEM als herausragender Vertreter der chinesischen grünen Unternehmen an der Schweizer Börse gelistet worden. Dies macht nicht nur Chinas fortschrittliche grüne Recyclingtechnologie auf globaler Ebene präsent, sondern trägt auch zum Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit bei und bietet einen verlässlichen Weg für die globale Entwicklung des europäischen grünen Kapitals.

Erforschung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken (ESG), Umsatzerlössteigerung um fast das Vierfache und Erreichen einer grünen und attraktiven Marke

GEM, mit Hauptsitz in Shenzhen, China, wurde vor etwa 20 Jahren von Dr. Xu Kaihua, einem Professor an einer chinesischen Universität, „Green-Eco-Manufacture" genannt. GEM war das erste Unternehmen in China, das ein grünes Konzept von „begrenzten Ressourcen, unbegrenztem Recycling" vorschlug. Das Konzept ist das einer kohlenstoffarmen Recyclingindustrie, deren Ideal es ist, den doppelten Widerspruch zwischen Umweltverschmutzung und Ressourcenknappheit durch die Ausbeutung städtischer Rohstoffvorkommen und die Entwicklung neuer Energiestoffe zu lösen und damit auch zu einer weltweiten Reduzierung der Treibhausgasemissionen beizutragen.

In den letzten 20 Jahren hat GEM kontinuierlich das grüne Entwicklungsmodell „Ausbeutung städtischer Rohstoffvorkommen + neue Energiestoffe" erforscht, ein auf chinesische Städte ausgerichtetes System städtischer Rohstoffvorkommen aufgebaut und das Ziel „Recycling für die Zukunft" angestrebt. Das Unternehmen begann mit dem Recycling von Mobiltelefonbatterien und Nickel-, Kobalt- und Wolfram-Ressourcen, dem Recycling von Elektronikschrott und Altfahrzeugen, dem Recycling von Altbatterien und der Kaskadennutzung und Wiederaufbereitung von Leistungsbatterien, bis hin zur Herstellung von ternären Strombatterien und 3C-Batterien. 16 Recyclingfabriken wurden in 11 Provinzen und Städten in China gebaut, und eine Recyclingkooperation mit fast 500 Millionen Menschen in China mit einem grünen Fußabdruck von 9 Millionen Quadratkilometern wurde aufgebaut. In den letzten 10 Jahren hat die kumulierte Verwertung und Entsorgung von Abfällen durch GEM 32 Millionen Tonnen überschritten. Die Gesamtmenge der von GEM verwerteten und aufbereiteten Haushaltsgeräte beläuft sich auf mehr als 75 Millionen Stück, was mehr als 10 % des gesamten Schrottaufkommens in China entspricht. Die Gesamtmenge der zurückgewonnenen Kobaltressourcen übersteigt 30.000 Tonnen, was mehr als 200 % der ursprünglichen Kobaltförderung in China entspricht und 20 % der weltweiten Kobaltressourcengewinnung ausmacht. Die Gesamtmenge der zurückgewonnenen Nickelressourcen übersteigt 60.000 Tonnen, was 8 % des primären Nickelabbauvolumens Chinas entspricht. Die Gesamtmenge der zurückgewonnenen Wolframressourcen übersteigt 30.000 Tonnen, was 5 % des ursprünglichen Wolframabbauvolumens Chinas entspricht. GEM hat die weltweiten CO2-Emissionen um mehr als 2 Millionen Tonnen reduziert, unzählige Bäume gepflanzt, mehr als 3 Millionen Barrel Öl eingespart, die Abholzung um 3.000 Hektar reduziert und die Bodenverschmutzung um mehr als 20.000 Quadratkilometer verringert. GEM hat in China eine Reihe von weltweit führenden Standorten für das Recycling von Leistungsbatterien aufgebaut, wobei das jährliche Recycling von Altbatterien etwa 10 % der gesamten chinesischen Produktion ausmacht. GEM hat auch Recyclinganlagen für Leistungsbatterien in Südkorea und Indonesien errichtet und eine Recyclingkooperation mit mehr als 500 Batteriewerken und Fahrzeugfabriken in der ganzen Welt aufgebaut. Die recycelten ternären „Kern"-Materialien werden in 15 % der weltweiten New Energy Vehicle mit ternären Batterien verwendet und haben diese Fahrzeuge vom „grünen Anfang zum grünen Ende" gebracht. Das Unternehmen interpretiert perfekt das industrielle Konzept „begrenzte Ressourcen, unbegrenztes Recycling" und beweist der Welt, dass „Ressourcen hauptsächlich durch Recycling erzeugt werden können".

Die industriellen Praktiken von GEM im Bereich der Kreislaufwirtschaft haben ebenfalls weltweit Anerkennung gefunden. Es hat eine grüne Lieferkette mit weltbekannten Unternehmen wie Glencore, Trafigura, BASF Shanshan, Umicore, Sandvik, Samsung SDI, CATL und Foxconn aufgebaut. Darüber hinaus wurde GEM mit Auszeichnungen wie dem „Circular Economy Educational Demonstration Base", dem „National ‚Urban Mine' Demonstration Base", dem „National Technological Innovation Demonstration Enterprise", dem „National Green Factory" und anderen grünen Ehrentiteln bedacht. Daher ist das Unternehmen zu einem herausragenden Vertreter für die Förderung der chinesischen Kreislaufgesellschaft und einer kohlenstoffarmen Entwicklung geworden. GEM wurde im Jahr 2018 mit dem „Global Circular Economy Multinational Corporation Award" in Davos und 2020 mit dem „Paulson Sustainable Development Award" ausgezeichnet. Das Unternehmen wurde in der weltberühmten Zeitschrift „Nature" als erfolgreiches Beispiel für globales Abfallrecycling aufgeführt und von den Vereinten Nationen als Demonstrationsunternehmen zur Verringerung der Umweltverschmutzung gelistet. Damit ist GEM zu einem wichtigen geografischen Indikator für die globale Kreislaufwirtschaft Chinas geworden.

Im Jahr 2021 erreichte der Umsatzerlös von GEM dank der schrittweisen Freisetzung der Produktionskapazitäten des Unternehmens und der deutlichen Steigerung der operativen Effizienz 19,301 Milliarden RMB, was einem Anstieg von 54,83 % gegenüber dem Vorjahr entspricht; der Nettogewinn lag bei 923 Millionen RMB, ein Plus von 123,82 % im Jahresvergleich. Seit der Börsennotierung im Jahr 2010 hat GEM kontinuierlich ein schnelles Wachstum und eine rasante Performance erzielt. Das Betriebsergebnis wuchs um fast das 34-fache, der Nettogewinn um fast das 11-fache und das Nettovermögen um mehr als das 13-fache, womit das Unternehmen erfolgreich eine internationale Marke der kohlenstoffarmen Recyclingindustrie formte.

Mit dem Hochgeschwindigkeitszug der grünen Entwicklung ist in Zukunft ein hohes Wachstum zu erwarten

Mit der rasanten Entwicklung der weltweiten Ressourcen für neue Energien ersetzen New Energy Vehicle schnell Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Bis 2026 wird der weltweite Absatz der New Energy Vehicle mehr als 20 Millionen Einheiten betragen. Daher werden Leistungsbatterien und Materialien für diese Batterien einen riesigen Wachstumsmarkt darstellen.

Mit der Steigerung des chinesischen Konsums und der Entwicklung der industriellen Digitalisierung wird China den Höhepunkt der ausgemusterten Elektronikprodukte einläuten. Bis zum Jahr 2026 wird der Wert der ausrangierten Fahrzeuge, Elektronikprodukte, Leistungsbatterien und Kunststoffprodukte mehr als 2 Billionen RMB Yuan erreichen.

In den nächsten fünf Jahren wird die zweigleisige grüne Strategie „Ausbeutung städtischer Rohstoffvorkommen + Entwicklung neuer Energiematerialien" die einmalige rasante Entwicklung der neuen Energien und den Höhepunkt der chinesischen Abfallverwertung nutzen, einen wachstumsstarken Entwicklungsweg beschreiten und damit einen guten Investitionswert für globale Investoren schaffen. GEM hat für das Jahr 2022 Umsatzerlöse in Höhe von 26 Milliarden Yuan / Gewinn 1,5 Milliarden Yuan, für 2023 Umsatzerlöse in Höhe von 32,8 Milliarden Yuan / Gewinn 2,1 Milliarden Yuan und für 2024 Umsatzerlöse in Höhe von 41,8 Milliarden Yuan / Gewinn 3,2 Milliarden Yuan angekündigt. Für das Jahr 2026 strebt GEM Umsatzerlöse von über 80 Milliarden Yuan an, bei einer Reduzierung der Kohlendioxidemissionen um 1 Million Tonnen. Dies wird zu einer Aufwertung von „Abfall in Schätze verwandeln" hin zu „Abfall in eine Kohlenstoffsenke verwandeln" führen, den Durchbruch bei der grünen Wertschöpfung des Unternehmens vom Verkauf erneuerbarer Ressourcen hin zum Verkauf von "Kohlenstoffsenken" erzielen und so die weltweit führende Unternehmensgruppe in der grünen Entwicklung schaffen!

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1864755/1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1864754/2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1864751/3.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1864752/4.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1864749/5.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1864759/6.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1864758/7.jpg

SOURCE GEM