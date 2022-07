GEM, une entreprise écologique chinoise de premier plan, sera cotée à la Bourse suisse

Il s'agit d'une réalisation de la coopération liée à l'ouverture des capitaux entre la Chine et la Suisse, ainsi que d'une réalisation pour la promotion de la coopération en matière de capitaux entre la bourse de Shenzhen et la bourse suisse. Elle crée un précédent pour les entreprises chinoises qui souhaitent émettre des certificats de dépôt mondiaux (GDR) en vue de leur cotation à la bourse suisse. Cela a sans aucun doute ouvert une voie verte pour les entreprises chinoises pour entrer sur les marchés de capitaux européens.

Selon le communiqué public de GEM, sa demande d'émission de certificats de dépôt mondiaux et de cotation à la SIX a été acceptée par la CSRC le 24 mai 2022 et approuvée le 22 juin 2022. Cela n'a pas pris plus de 30 jours civils, ce qui démontre l'efficacité du gouvernement chinois et son soutien aux entreprises chinoises pour l'émission de certificats de dépôts mondiaux et la cotation sur la SIX.

De même, la demande soumise par GEM à la SIX le 27 mai pour émettre des certificats de dépôt mondiaux et être cotée à la SIX a été acceptée le 20 juillet, soulignant l'efficacité de la coopération entre les bourses des deux pays, la Bourse de Shenzhen et la Bourse suisse.

Entrer à la bourse suisse, investir dans des projets écologiques à l'étranger et servir l'industrie européenne des nouvelles énergies

Dès le 30 avril 2022, GEM a annoncé que l'entreprise prévoyait d'émettre des certificats de dépôt mondiaux et d'être cotée à la SIX. Ils seraient utilisés pour soutenir ses projets européens de recyclage de batteries électriques et de fabrication de matériaux pour batteries électriques, pour le développement et l'exploitation de projets de ressources en nickel à l'étranger, pour promouvoir l'expansion internationale de l'entreprise, pour renforcer les canaux de financement internationaux et pour améliorer davantage l'influence de sa marque mondiale.

En mai 2022, GEM et le consulat général de Hongrie à Shanghai ont signé, à l'issue de discussions, un « protocole d'accord pour la coopération sur la production de précurseurs à haute teneur en nickel pour les véhicules à énergie nouvelle et le recyclage des batteries d'alimentation usagées ». Ce protocole d'accord concerne l'investissement dans la production de précurseurs à haute teneur en nickel pour les véhicules à énergie nouvelle et le recyclage des batteries électriques en fin de vie, sur la base des principes de coopération, de confiance mutuelle et d'investissement dans les valeurs ESG. GEM prévoit de construire en Hongrie une base industrielle d'économie circulaire pour les nouvelles énergies de premier plan en Europe et de niveau mondial, qui répond aux exigences du développement de l'industrie des nouvelles énergies de l'UE pour la localisation de la fabrication des matériaux, et pour répondre aux exigences de mise en œuvre des nouvelles lois de l'UE sur les batteries. Grâce à cette coopération, GEM construira une chaîne de valeur couvrant l'ensemble du cycle de vie : « recyclage des batteries d'alimentation - refabrication des matériaux - réutilisation en cascade des batteries d'alimentation » en Europe afin de répondre aux exigences des clients en aval en matière d'approvisionnement localisé en matériaux précurseurs ternaires.

Un projet d'investissement important pour les certificats de dépôt mondiaux (GDR) émis par GEM et coté à la bourse suisse est le projet Indonesia Nickel Resources de GEM. Selon un communiqué de presse anticipé, GEM a créé une coentreprise intitulée « PT.QMB NEW ENERGY MATERIALS » en Indonésie avec CATL, le leader mondial des batteries électriques, et Tsingshan Holding Group Co., Ltd, le plus grand fabricant d'acier inoxydable au monde. Cette coentreprise exploitera les ressources en nickel et produira des matières premières à base de nickel pour générer de nouvelles énergies. Le projet est conçu pour produire 50 000 tonnes métalliques d'intermédiaires de nickel et 4 000 tonnes métalliques de cobalt par an à partir de minerai de nickel latéritique, répondant ainsi à la demande en ressources de nickel de la fabrication de batteries électriques ternaires. Le projet adopte une technologie de conception écologique en utilisant un minerai de nickel latéritique à faible teneur (contenant 0,8 à 1,2 % de nickel) et une technologie de lixiviation à haute pression (HPAL, High-Pressure Leaching Technology), qui ne sont pas utilisés actuellement en pyrométallurgie. Cette technique permet d'atteindre l'idéal de l'industrie des énergies nouvelles, à savoir « mettre le minerai de nickel latéritique, raffiner les matériaux des énergies nouvelles et fabriquer des batteries », ce qui reflète les concepts de conservation des ressources et de protection de l'environnement. La première phase du projet (d'une capacité de 30 000 tonnes de nickel métal) est terminée. Ce projet constitue une avancée majeure dans l'histoire de l'Indonésie, en convertissant les ressources en nickel en nouveaux matériaux énergétiques. Ce travail est hautement apprécié par le gouvernement indonésien et est devenu un projet représentatif des capacités mondiales en matière de ressources en nickel.

Au cours des deux dernières années, depuis que le nickel est devenu l'élément clé des batteries d'alimentation ternaires pour les véhicules à énergie nouvelle, et compte tenu du développement rapide des ressources mondiales en énergie nouvelle et du grand potentiel de marché pour l'avenir, le nickel est devenu une ressource rare dans le monde entier. En mars de cette année, le prix du nickel à la Bourse des métaux de Londres a dépassé 100 000 $/tonne, établissant un nouveau record pour le prix des ressources en nickel. Cette flambée soudaine a valu au nickel le surnom de « nickel démoniaque ». Selon le dernier rapport de Frost & Sullivan, d'ici 2030, l'industrie mondiale des nouvelles énergies augmentera l'utilisation des ressources en nickel de 3 millions de tonnes, soit presque plus du double de l'exploitation totale actuelle des ressources mondiales en nickel. Cela entraînera une pénurie des ressources mondiales de nickel au cours des 10 prochaines années et maintiendra les prix du nickel à un niveau élevé.

Par conséquent, le projet de ressources en nickel indonésien mené par GEM est stratégiquement tourné vers l'avenir et produira de solides avantages économiques. Selon un communiqué de presse, le projet devrait ajouter 5,36 milliards de yuans RMB de ventes et 1,06 milliards de yuans de bénéfices chaque année une fois qu'il sera terminé.

Une entrée à la bourse suisse pour connecter les entreprises chinoises à la chaîne de l'économie circulaire écologique en Europe

L'Europe est le berceau de la législation et de l'industrie de l'économie circulaire. Le premier règlement sur les déchets a été publié dès 1975, et un pays membre de l'UE, l'Allemagne, a formulé la très influente loi sur l'économie circulaire et le traitement des déchets en 1994. En 2015, le premier Plan d'action européen pour l'économie circulaire a été publié pour stimuler la transition d'une économie linéaire à une économie circulaire en Europe, tout en créant de nouveaux emplois et des moyens de promouvoir une croissance durable. En décembre 2019, l'Union européenne a publié l'Accord vert européen pour construire un système économique moderne compétitif découplant la croissance économique et la consommation des ressources. Dans le même temps, le Pacte vert pour l'Europe a été publié, jurant de conduire l'UE à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, avec le principe que « personne ne doit faire moins ». En mars 2020, l'Union européenne a publié un nouveau Plan d'action pour l'économie circulaire, dans le but de « formuler un programme tourné vers l'avenir pour rendre l'Europe plus propre et plus compétitive ».

Sur la base des orientations politiques, l'UE a également fourni de généreux fonds de développement pour le développement de l'économie circulaire, fournissant plus de 10 milliards d'euros de fonds publics entre 2016 et 2020. Le financement de l'innovation en matière d'économie circulaire découle de plusieurs projets de l'UE, notamment Horizon 2020 et la politique de cohésion. La mise en œuvre d'une série de politiques et de réglementations et l'activation du fonds de développement de l'économie circulaire ont permis à l'Europe d'obtenir des résultats fructueux sur la voie de la refonte de l'économie et de la réalisation d'une économie circulaire « neutre en carbone », prenant ainsi la tête du monde.

En juillet 2018, l'UE et la Chine ont signé le protocole d'accord sur la coopération en matière d'économie circulaire et ont décidé d'établir un dialogue de haut niveau sur l'économie circulaire. La Chine et l'UE ont convenu de faire de la transition vers une économie circulaire l'axe d'une coopération renforcée, et de porter la coopération entre la Chine et l'UE en matière d'économie circulaire à un nouveau niveau.

En février 2022, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a publié le « Règlement révisé sur la supervision de l'activité des certificats de dépôt interconnectés des bourses nationales et étrangères », qui a étendu le champ d'application à l'étranger aux principaux marchés européens tels que la Suisse et l'Allemagne. Elle a encouragé les entreprises à élargir les canaux de financement bidirectionnels par l'émission à l'étranger de certificats de dépôt mondiaux pour répondre aux besoins de développement de leurs activités internationales.

Dans le cadre de cette opportunité historique pour la politique et les capitaux d'atteindre de nouveaux sommets pour la coopération entre la Chine et l'UE en matière d'économie circulaire, GEM, en tant que représentant exceptionnel des entreprises vertes chinoises, est entrée à la Bourse suisse. Cela permet non seulement de présenter la technologie avancée de recyclage vert de la Chine au niveau mondial, mais aussi de contribuer à la construction d'une communauté avec un avenir partagé pour l'humanité, offrant une voie fiable pour le développement mondial du capital vert européen.

Exploration des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), augmentation du chiffre d'affaires de près de 4 fois et accomplissement d'une légende écologique

GEM, dont le siège social est situé à Shenzhen, en Chine, a été baptisée il y a une vingtaine d'années « Green-Eco-Manufacture » par le Dr Xu Kaihua, professeur dans une université chinoise. GEM a été la première entreprise en Chine à proposer un concept vert de « ressources limitées, recyclage illimité ». Ce concept est celui d'une industrie du recyclage à faible émission de carbone, dont l'idéal est de résoudre la double contradiction entre la pollution de l'environnement et la pénurie de ressources en exploitant les mines urbaines et en développant de nouveaux matériaux énergétiques, et donc de conduire également à la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Au cours des 20 dernières années, GEM n'a cessé d'explorer le modèle de développement vert « exploitation des mines urbaines + nouveaux matériaux énergétiques », de construire un système de mines urbaines centré sur les villes chinoises, et de s'efforcer de réaliser l'objectif de « Recyclage pour l'avenir ! ». La société est partie du recyclage des batteries de téléphones portables et des ressources de nickel, de cobalt et de tungstène, au recyclage des déchets électroniques et des véhicules en fin de vie, au recyclage des batteries électriques usagées et à l'utilisation en cascade et au réusinage des batteries électriques, puis à la fabrication de batteries électriques ternaires et de batteries 3C. 16 usines de recyclage ont été construites dans 11 provinces et villes de Chine, et une relation de coopération en matière de recyclage a été établie avec près de 500 millions de personnes en Chine, avec une empreinte écologique couvrant 9 millions de kilomètres carrés. Au cours des 10 dernières années, le recyclage et l'élimination cumulés des déchets par GEM ont dépassé 32 millions de tonnes. La quantité totale d'appareils ménagers mis au rebut, récupérés et traités par GEM est de plus de 75 millions d'unités, ce qui représente plus de 10 % de la quantité totale de déchets en Chine. La quantité totale de ressources en cobalt récupérées dépasse 30 000 tonnes, ce qui dépasse 200 % de l'extraction initiale de cobalt en Chine et représente 20 % de la récupération mondiale des ressources en cobalt. La quantité totale de ressources de nickel récupérées dépasse 60 000 tonnes, ce qui représente 8 % du volume d'extraction primaire de nickel en Chine. La récupération totale des ressources en tungstène dépasse 30 000 tonnes, ce qui représente 5 % du volume d'extraction de tungstène primaire de la Chine. GEM a réduit les émissions de carbone de plus de 2 millions de tonnes pour le monde, planté plus de 6 000 mu d'arbres, économisé plus de 3 millions de barils de pétrole, réduit la déforestation de 3 000 hectares, et réduit la pollution des sols de plus de 20 000 kilomètres carrés. GEM a construit un ensemble de bases de recyclage de batteries électriques de premier plan en Chine, avec un recyclage annuel de batteries usagées représentant environ 10 % du total de la Chine. GEM a également construit des usines de recyclage de batteries électriques en Corée du Sud et en Indonésie, et a établi une coopération en matière de recyclage avec plus de 500 usines de batteries et usines automobiles dans le monde. Les matériaux recyclés du « noyau » ternaire équipent 15 % des véhicules à énergie nouvelle à batterie ternaire dans le monde, et ont transformé ces véhicules du « début vert à la fin verte ». Elle interprète parfaitement le concept industriel de « ressources limitées, recyclage illimité », et prouve au monde que « les ressources peuvent être principalement générées par le recyclage ».

Les pratiques industrielles de GEM en matière d'économie circulaire ont également été largement reconnues dans le monde entier. Elle a établi une relation de chaîne d'approvisionnement écologique avec des entreprises de renommée mondiale telles que Glencore, Trafigura, BASF Shanshan, Umicore, Sandvik, Samsung SDI, CATL et Foxconn. De plus, GEM a reçu des distinctions telles que la base nationale de démonstration éducative de l'économie circulaire, la base nationale de démonstration de la « mine urbaine », l'entreprise nationale de démonstration de l'innovation technologique, l'usine écologique nationale ainsi que d'autres titres honorifiques. Elle est donc devenue un représentant exceptionnel pour la promotion de la société circulaire et du développement à faible émission de carbone en Chine. GEM a remporté le « Global Circular Economy Multinational Corporation Award » à Davos en 2018 et le « Paulson Sustainable Development Award » en 2020. Elle a été citée dans le magazine de renommée mondiale « Nature » comme un exemple réussi de recyclage mondial des déchets, et a été répertoriée comme une entreprise de démonstration de réduction de la pollution par les Nations Unies. Ainsi, GEM est devenu une indication géographique importante de la mondialisation de l'économie circulaire chinoise.

En 2021, avec la libération progressive de la capacité de production de l'entreprise, et l'augmentation significative de l'efficacité opérationnelle, le revenu d'exploitation de GEM a atteint 19,301 milliards de RMB, en hausse de 54,83 % en glissement annuel ; le bénéfice net était de 923 millions de RMB, en hausse de 123,82 % en glissement annuel. Depuis sa cotation en bourse en 2010, GEM n'a cessé d'enregistrer une croissance rapide et des performances fulgurantes. Son revenu d'exploitation a été multiplié par presque 34 fois, son bénéfice net par presque 11 fois, ses actifs nets par plus de 13 fois, façonnant avec succès une légende mondiale de l'industrie du recyclage à faible émission de carbone.

En embarquant dans le train à grande vitesse du développement écologique, il faut s'attendre à une forte croissance à l'avenir

Avec le développement rapide des nouvelles ressources énergétiques mondiales, les véhicules à énergie nouvelle remplacent rapidement les véhicules à combustion interne. D'ici 2026, les ventes mondiales de véhicules à énergie nouvelle dépasseront les 20 millions d'unités. Par conséquent, les batteries d'alimentation et les matériaux de batterie alimenteront un énorme marché émergent.

Avec la mise à niveau de la consommation chinoise et le développement de la numérisation industrielle, la Chine inaugurera le pic des produits électroniques mis au rebut. D'ici 2026, la valeur des voitures, des produits électroniques, des batteries d'alimentation et des produits en plastique mis au rebut atteindra plus de 2 000 milliards de yuans RMB.

Au cours des cinq prochaines années, la stratégie écologique à double voie « exploitation des mines urbaines + développement de matériaux à énergie nouvelle » permettra de profiter du développement rapide des énergies nouvelles, une fois par siècle, et du pic des déchets électroniques de la Chine, de s'engager sur la voie du développement à forte croissance et de créer une bonne valeur d'investissement pour les investisseurs mondiaux. GEM a annoncé pour 2022 un chiffre d'affaires de 26 milliards de yuans / un bénéfice de 1,5 milliards de yuans, pour 2023 un chiffre d'affaires de 32,8 milliards de yuans / un bénéfice de 2,1 milliards de yuans, pour 2024 un chiffre d'affaires de 41,8 milliards de yuans / un bénéfice de 3,2 milliards de yuans. Pour 2026, le chiffre d'affaires de GEM s'efforcera de dépasser 80 milliards de yuans, avec une réduction des émissions de dioxyde de carbone de 1 million de tonnes. Cela permettra de passer de la « transformation des déchets en trésor » à la « transformation des déchets en puits de carbone », et de passer de la vente de ressources renouvelables à la vente de « puits de carbone », créant ainsi le premier groupe d'entreprises au monde en matière de développement écologique !

