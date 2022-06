Gemeinsam besser: 10-jähriges Jubiläum der Übernahme von Putzmeister durch SANY

In den letzten zehn Jahren hat Putzmeister, bereits damals ein führender Hersteller von Betonmaschinen in Europa, unter der SANY Group ein stabiles Wachstum und eine stetige Entwicklung erreicht. Das Verkaufsvolumen von Putzmeister stieg von 500 Mio. EUR im Jahr 2011 auf mehr als 800 Mio. EUR im Jahr 2021, was seine führende Position auf dem internationalen Markt für Betonmaschinen aufrechterhielt.