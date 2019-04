Gemini Rosemont désigne M. Dishell au poste de directeur du développement commercial

« Jon apporte plus de 25 années d'expérience à des postes de haut niveau au sein de plusieurs sociétés immobilières renommées », a déclaré Ian Brownlow, président-directeur général de la société. « Il offrira un talent supplémentaire pour contribuer à établir cette dynamique consistant à mettre en œuvre notre stratégie continue visant à développer notre portefeuille grâce à des actifs de bureaux de catégorie A de haute qualité sur des marchés de passerelle côtiers axés sur les technologies, et de manière opportuniste, sur les marchés secondaires. »

Avant de rejoindre Gemini Rosemont, Dishell a travaillé pendant sept ans auprès d'American Real Estate Partners, société basée dans la région de D.C., en tant que directeur général de la gestion des fonds et des relations investisseurs. Il a lancé et géré l'initiative de gestion des fonds institutionnels de la société, tout en étant responsable des relations avec les coentreprises et les investisseurs de fonds, du marketing et des déclarations de fonds de la société. Dans le cadre de ses fonctions, la société a procédé à l'acquisition de neuf millions de pieds carrés d'actifs de centres de données et de bureaux de catégorie A pour un coût de 2,2 milliards $.

« Grâce au solide soutien financier de notre partenaire Gemini Investments Holdings, Ltd., société d'investissement immobilier cotée à la Bourse de Hong Kong, ainsi qu'aux 250 millions $ de capitaux prêts à être déployés, je suis impatient de participer à la prochaine phase de croissance de Gemini Rosemont, en renforçant nos relations avec nos investisseurs actuels, ainsi qu'en créant de nouveaux partenariats pour notre société », a déclaré Dishell.

« Nous avons réaligné nos paramètres d'investissement et établi des protocoles de gestion des actifs et des biens conçus pour attirer et conserver des locataires de haute qualité, ainsi que pour générer des revenus constants tout en attendant une appréciation, afin de produire en fin de compte des rendements globaux supérieurs », a ajouté Dishell. « Nous sommes bien positionnés pour mettre en œuvre et concrétiser le projet d'expansion décrit par Ian. »

Dishell a travaillé pendant 15 ans chez Douglas Emmett, Inc., SIIC basée à Los Angeles, en tant que vice-président principal/directeur du capital-investissement en charge des relations investisseurs et de la commercialisation des 11 fonds amalgamés discrétionnaires de la société, qui représentaient au total 1,9 milliard $ d'obligations remboursables en actions. En outre, il a été membre des comités d'investissement et de direction de la société, et a fait partie intégrante de l'équipe transactionnelle pendant la quasi-totalité de son mandat chez DEI.

Dishell est titulaire d'une licence en administration des affaires de l'Université d'Arizona, avec une spécialité en finance et en immobilier. Il est membre actif de la Pension Real Estate Association (PREA), de la National Association of Real Estate Investment Managers (NAREIM) et de l'Association of Foreign Investors in Real Estate (AFIRE).

À propos de Gemini Rosemont Commercial Real Estate

Gemini Rosemont Commercial Real Estate est leader sur le marché de l'acquisition d'immobilier commercial et de gestion d'actifs. La société et son portefeuille de sociétés affiliées se composent d'environ 745 000 mètres carrés répartis dans 48 bâtiments et 14 États à travers les États-Unis.

Depuis sa création, Gemini Rosemont a parrainé 170 véhicules d'investissement, a déployé plus d'1 milliard $ de capitaux propres pour acquérir plus de 2,5 milliards $ d'actifs, et a acquis et/ou géré près de 2,8 millions de mètres carrés d'immobilier commercial. Avec le soutien de Gemini Investments Holdings, Ltd., société d'investissement cotée à la Bourse de Hong Kong, la société a acquis près de 400 millions $ d'immeubles de bureaux de catégorie A sur des marchés de passerelle axés sur les technologies, qui représentent près de 93 000 mètres carrés.

Fondée en 1992, Gemini Rosemont emploie 135 spécialistes de l'immobilier et autres professionnels. Basée à Los Angeles, la société possède des bureaux à Dallas, Denver, Houston, New York, Santa Fe, et Seattle-Bellevue. Pour en savoir plus, rendez-vous sur GeminiRosemont.com, ou contactez Jon Dishell, directeur du développement commercial, à l'adresse JDishell@GeminiRosemont.com.

