Gemini Rosemont verhuist kantoor naar Los Angeles voor voortzetting van doelgerichte acquisitiestrategie

De strategische verhuizing van het bedrijf naar de tweede grootste stad in het land zorgt voor de gunstige positionering van Gemini Rosemont om verder te gaan met zijn agressieve beleggingsstrategie. Het bedrijf heeft een vermogen van meer dan $250 miljoen dat direct kan worden gebruikt. Met de sterke balans van zijn partner, Gemini Investments Holdings, Ltd., een beleggingsbedrijf dat is genoteerd op de beurs van Hongkong, spant Gemini Rosemont zich actief in om eersteklas commerciële kantoorgebouwen in zijn doelmarkten te acquireren.

"Wij zijn begonnen met de volgende fase van ons initiatief dat meerdere gebieden bestrijkt om eersteklas activa te acquireren in de kantoorsector in beoogde, technologiegerichte kust- en doorgangsmarkten en op een opportunistische manier in bepaalde doelmarkten in de Verenigde Staten," aldus Ian Brownlow, uitvoerend directeur van Gemini Rosemont. "Wij zullen onze uitstekende marktkennis en onze indrukwekkende resultaten in de afgelopen 27 jaar benutten om die kantoorgebouwen te identificeren en te kopen en de waarde ervan te ontgrendelen, uitmuntende huurderdiensten te verlenen en aan onze beleggers een hoger rendement te bieden."

Het bedrijf ondertekende een langlopende huurovereenkomst betreffende 2000 Avenue of the Stars in het hart van Century City, het wereldberoemde zakendistrict in Los Angeles.

"Door ons bedrijfskantoor te vestigen in Los Angeles, één van de grootste commerciële vastgoedmarkten ter wereld en een groot transportknooppunt, hebben wij een grotere toegang tot industriepartners en markten in de VS en op internationaal niveau en kunnen wij onze groeistrategie verder uitvoeren," zei Brownlow. "Bovendien kunnen wij op die manier betere diensten leveren aan onze partner, Gemini Investments, en aan onze nationale en internationale beleggers."

Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Santa Fe sinds zijn oprichting in 1992 en het kantoor in Santa Fe zal ondersteunende diensten blijven verlenen aan het kantoor van het bedrijf in Los Angeles en aan de regionale kantoren.

Over Gemini Rosemont Commercial Real Estate

Gemini Rosemont Commercial Real Estate is een marktleider op het gebied van commerciële vastgoedacquisitie en activabeheer. De portefeuille van het bedrijf en zijn dochterondernemingen bestaat uit ongeveer 745.000 vierkante meter in 48 gebouwen in 14 staten in de VS.

Sinds zijn oprichting heeft Gemini Rosemont 170 investeringsinstrumenten gesteund, een bedrag van meer dan $805 miljoen aan beleggerskapitaal ingezet om activa ter waarde van meer dan $2,5 miljard te kopen en ongeveer 2,8 miljoen vierkante meter commercieel vastgoed aangekocht en/of beheerd. Met sponsoring van Gemini Investments Holdings, Ltd, een op de beurs van Hongkong genoteerd beleggersbedrijf, heeft het bedrijf eersteklas kantoorgebouwen ter waarde van ongeveer $400 miljoen geacquireerd in technologiegerichte doorgangsmarkten met een oppervlakte van ongeveer 93.000 vierkante meter sinds 2016.

Het in 1992 opgerichte Gemini Rosemont heeft 135 vastgoed- en andere professionele werknemers. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Los Angeles en regionale kantoren in Dallas, Denver, Houston, New York, Santa Fe en Seattle-Bellevue. Voor meer informatie kunt u terecht op GeminiRosemont.com of kunt u contact opnemen met Jon Dishell, Chief Business Development Officer, op JDishell@GeminiRosemont.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/859029/Gemini_Rosemont_Commercial_Real_Estate_HQ.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260437/gemini_rosemont_commercial_real_estate_logo.jpg

Related Links

http://www.geminirosemont.com



SOURCE Gemini Rosemont Commercial Real Estate