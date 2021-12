GemIni succesvol INO op het Grand Opening Event van 12 december

Na Bitcoin, NFT, DeFi,... Play-to-Earn is de next-big-thing in blockchain, dat de wereld nu al stormachtig aan het veroveren is. Voor het eerst zien we nu een hype gebeuren rond deze combinatie tussen gaming en de crypto-economie. In het verleden vormde de game-wereld een bron van vermaak voor gamers. Maar nu kunnen gamers ook echt geld verdienen met het winnen van hun favoriete games. Op blockchain gebaseerde, zogenoemde Play-to-Earn online-games stellen spelers in staat zowel prijzengeld in cryptovaluta, dan wel met de verkoop van in-game items te verdienen.

Tegelijkertijd maakt de markt van casual games een hypergroei door. In 2020 ging het aantal YoY-downloads voor Hyper Casual-games van 7,8 miljard naar 11,8 miljard, waarmee de dubbelcijferige groei van 2019 werd voortgezet met een plus van 52% YoY. Na Covid-19 komen we nu in het nieuwe tijdperk van hybride werken, digitale communicatie en een snelle levensstijl. Tussen die momenten door hebben we allemaal kleine pauzes nodig en casual games zijn de perfecte manier om te ontsnappen aan het stressvolle dagelijkse leven.

Wat als we Fun, Easy, Casual Gaming kunnen combineren met een Play-to-Earn model? En als we nu eens in plaats van slechts de tijd te doden, geld kunnen verdienen en tegelijkertijd ontspannen? Dat is precies waar GemUni in het spel komt.

Grand Opening - evenement met Casual Games en blockchain-veteranen

De sleutel tot GemUni's universum van Casual spelen is de GENI Pass NFT. GemUni INO for GENI Pass NFT werd op 12 december 2021 gehouden. Het livestream Grand Opening-evenement startte om 8.00 uur (UTC) en daarna de officiële INO op 5 verschillende lanceringpads/NFT-marktplaatsen: NFTb, Refinable, Babylons, Liquidifty, KrystalGo. De gastenlijst van het event bestond uit veteranen van de casual games- en blockchain-sector:

Dhr. Peter Vesterbacka, voormalig Mighty Eagle bij Rovio, mede-oprichter van Slush en in de Top 100 van meest invloedrijke mensen op aarde

Dhr. Loi Luu-CEO en medeoprichter van Kyber Network, Forbes 30 under 30 Asia en Top 10 Innovators onder de 35, voor Azië/Pacific volgens MIT Technology Reviews

Mevr. Cassie Nguyen , CEO en oprichter van GemUni, winnares van de Startup World Cup 2019 in Silicon Valley en van de WISE Women Innovation Challenge 2018

Aan het einde van de webinar vond deGrand Opening-verkoop van GENI Pass NFT plaats, de sleutel tot het nieuwe universum van Play-to-Earn casual games.

Deelnemers aan de INO hebben toegang tot verschillende exclusieve aanbiedingen, waaronder:

(1) toegang op de witte lijst tot GemUni's 1-maand Beta Test, van 15 december 2021 tot 15 januari 2022;

(2) ticket op de witte lijst voor IDO in januari 2022;

(3) toegang tot Christmas Gaming Challenge met aantrekkelijke totale prijzen van $ 20.000 van 22 - 31 december;

(4) lucratieve toegang tot de Play-to-Earn-mechanica;

(5) uitzonderlijk hoge ROI tot ~4000% per jaar voor één GENI Pass NFT.

Christmas Gaming Challenge & IDO

De INO vormt de start van GemUni's roadmap, om het Casual Games-universum mondiaal te introduceren. De Christmas Challenge omvat bijna 20 favoriete games op het platform en biedt eindeloze uitdagingen voor spelers om de Fun & Easy Casual Games alvast uit eerste hand te ervaren, evenals het aantrekkelijke verdienmechanisme. Het totale prijzenpakket voor de Christmas Gaming Challenge bedraagt 20.000 dollar.

GemUni plant zijn IDO bovendien in januari 2022. Deelnemende spelers aan het platform hebben de kans om hun in-game valuta GENIX om te zetten in de projectvaluta GENI met een enorm ROI-potentieel.

GemUni streeft ernaar om het zogenoemde "Decentralized Steam"-verdienmodel te worden bij het spelen van Casual Games - een ultieme doelstelling van GameFi-ervaringen voor iedereen. Sluit u vandaag nog aan bij het casual games-universum om van een hele nieuwe, leuke en gemakkelijke Play to Earn-speelervaring te genieten op https://gemuni.io/, en volg GemUni op social media om op de hoogte te blijven van alle spannende toekomstige evenementen

