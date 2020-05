GEMoaB annonce des présentations de données à l'appui des principales caractéristiques de sa plate-forme UniCAR lors de la prochaine deuxième réunion de l'American Association for Cancer Research (AACR)

DRESDEN, Allemagne, 15 mai 2020 /PRNewswire/ -- GEMoaB, une société de produits biopharmaceutiques qui se consacre au développement d'immunothérapies de nouvelle génération contre les cancers difficiles à traiter, a annoncé aujourd'hui s'être vu accepter trois présentations sur les données précliniques de sa plate-forme universelle exclusive CAR-T (UniCAR) ciblant la leucémie aiguë et les tumeurs solides, lors de la réunion annuelle virtuelle 2020 de l'American Association for Cancer Research (AACR II) - Association américaine pour la recherche sur le cancer - qui se tiendra du 22 au 24 juin.

Le traitement à base de cellules CAR-T est très prometteur pour traiter un grand nombre de tumeurs malignes. Cependant, l'approche CAR-T est confrontée à de multiples défis, notamment le risque de toxicité aiguë et à long terme, le manque actuel de cibles appropriées, l'insuffisance de la greffe et de la persistance et un microenvironnement hostile aux cellules CAR-T, en particulier dans les tumeurs solides.

Les présentations par affiches lors de l'AACR vont mettre en exergue la plate-forme universelle CAR-T rapidement activable de GEMoaB, UniCAR. La plate-forme UniCAR laisse présager une amélioration de la fenêtre thérapeutique, ainsi qu'une efficacité et une innocuité accrues par rapport aux traitements traditionnels à base de CAR-T dans les hémopathies malignes et les tumeurs solides.

« Nous sommes heureux de présenter, lors de la deuxième réunion de l'AACR de cette année, d'importantes données précliniques sur notre plate-forme UniCAR rapidement activable », a déclaré Armin Ehninger, Ph.D., directeur scientifique de GEMoaB. « Nos données laissent entendre la possibilité de cibler activement le CD123 dans les leucémies aiguës ainsi que le PSMA (antigène de membrane spécifique à la prostate) et la protéine PD-L1 dans les tumeurs solides grâce à la capacité d'activation / désactivation rapide d'UniCAR. Dans les modèles de tumeurs solides, elles montrent également des capacités probablement plus grandes de pénétration, d'expansion et de persistance dans la tumeur ainsi qu'un risque réduit d'immunosuppression par le microenvironnement de la tumeur ».

Les données sont aussi à l'appui du développement clinique en cours d'UniCAR dans les hémopathies malignes et les tumeurs solides. Une étude de phase IA établissant la posologie du premier actif UniCAR, UniCAR-T-CD123, pour le traitement de la LMA et de la LAL récidivantes / réfractaires est en cours. Une étude portant sur UniCAR-T-PSMA dirigé contre le cancer de la prostate résistant à la castration et d'autres tumeurs solides au stade avancé exprimant le PSMA devrait être lancée au deuxième semestre 2020.

Présentation par affiches de GEMoaB à l'AACR II :

Dietrich et al. Résumé numéro 2209 / 14 - Rapidly switchable universal CAR-T cells with improved safety profile allow for active targeting of PD-L1 expressing solid tumors. - PO.IM02.06 – Combination Immunotherapies 2, Date : 22 juin 2020, 9:00 – 18:00 (EDT). Cartellieri et al. Résumé numéro 2176 / 8 - Using a PSMA-specific low-molecular-weight compound for prostate cancer treatment with rapidly switchable universal CAR-T cells: Overcoming the challenges of cellular immunotherapies in solid tumors. - PO.IM02.02 - Adoptive Cell Therapy 2, Date: 22 juin 2020, 9:00 – 18:00 (EDT). Loff et al. Résumé numéro 4232 / 6 - More than a bridging therapy: Targeting CD123 with rapidly switchable universal CAR-T cells for treatment of acute leukemia. - PO.CL06.02 - Adoptive Cell Therapy 4 / Combination Immunotherapies Date: 22 juin 2020, 9:00 – 18:00 (EDT).

À propos de GEMoaB

GEMoaB est une société biopharmaceutique privée, au stade clinique, qui vise à devenir une société biopharmaceutique de premier plan mondial. En mettant l'accent sur ses plateformes exclusives UniCAR, RevCAR et ATAC, la société compte bien découvrir, développer, fabriquer et commercialiser des immunothérapies de nouvelle génération pour le traitement des patients cancéreux qui font face à des besoins médicaux véritablement non satisfaits.

GEMoaB dispose d'un large portefeuille de produits candidats, en phase de développement préclinique et clinique, destinés au traitement de tumeurs hématologiques malignes et de tumeurs solides. Ses principaux actifs au stade clinique - GEM333, un adaptateur d'affinité sur mesure pour les lymphocytes T (ATAC) qui présente une spécificité de liaison au CD33 dans le cadre de la leucémie myéloïde aiguë (LMA) récidivante / réfractaire, et GEM3PSCA, une plate-forme ATAC ayant une spécificité de liaison aux PSCA (antigènes des cellules souches de la prostate) et destinée au traitement du cancer métastatique réfractaire de la prostate résistant à la castration et autres PSCA exprimant des tumeurs solides au stade avancé font actuellement l'objet d'une étude de phase I et d'un partenariat mondial avec Bristol-Myers Squibb. Une étude de phase IA portant sur le régime posologique du premier actif UniCAR, UniCAR-T-CD123 pour le traitement de la LMA et de la leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) récidivantes / réfractaires a été lancée. Le produit UniCAR-T-PSMA contre le cancer de la prostate résistant à la castration et d'autres tumeurs solides au stade avancé exprimant le PSMA devrait être testé dans une étude de phase I qui sera lancée au deuxième semestre 2020.

L'expertise, les capacités et les moyens de fabrication sont essentiels pour développer des immunothérapies cellulaires pour les patients cancéreux. GEMoaB a noué un partenariat privilégié avec sa société sœur Cellex, un leader mondial dans la fabrication de produits à base de cellules souches hématopoïétiques du sang et façonnier européen (CMO en anglais) de premier plan pour les lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T), qui collabore dans ce domaine avec plusieurs grandes entreprises de biotechnologie.

À propos d'UniCAR

GEMoaB met au point UniCAR, une plate-forme universelle pour les lymphocytes CAR-T, qui peut rapidement être activée. Cela vise à améliorer la fenêtre thérapeutique et accroître l'efficacité et l'innocuité des traitements à base de lymphocytes CAR-T dans les cancers plus délicats, dont les tumeurs solides. Les lymphocytes CAR-T standard dépendent de la présence et de la liaison directe d'antigènes cancéreux pour leur activation et leur prolifération. L'une des principales caractéristiques inhérentes à la plate-forme UniCAR est un mécanisme d'activation et de désactivation rapide (moins de quatre heures après l'interruption de l'administration de TM), rendu possible par la courte demi-vie pharmacocinétique et l'internalisation rapide des adaptateurs solubles appelés modules de ciblage (TM). Ces TM fournissent la spécificité de l'antigène permettant d'activer les lymphocytes T modifiés par le gène UniCAR (UniCAR-T) et consistent en une fraction de liaison à l'antigène très flexible, liée à un petit motif peptidique reconnu par UniCAR-T.

À propos d'ATAC

La plate-forme d'adaptateur d'affinité sur mesure pour lymphocytes T (ATAC) de GEMoaB se caractérise par une forte affinité de liaison aux antigènes tumoraux et une plus faible affinité à l'antigène CD3 sur les cellules efficaces T, ce qui empêche l'auto-activation des cellules T dans les modèles précliniques. L'innocuité et la tolérance du traitement sont également accrues par la demi-vie plasmatique relativement courte (60 minutes). L'utilisation d'anticorps entièrement humanisés réduit le risque d'immunogénicité, même en cas de dosage chronique. Les plateformes ATAC à demi-vie prolongée sont en cours de développement préclinique.

Vous en saurez plus sur www.gemoab.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs qui comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs, dont bon nombre échappe à notre contrôle, et qui pourraient entraîner une différence significative entre les résultats réels et les résultats et sujets abordés dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés concernant nos projets, objectifs, évènements futurs et autres informations qui ne sont pas des informations historiques.

La Société n'assume aucune responsabilité, quelle qu'elle soit, à l'égard des énoncés prospectifs. La Société présume que les partenaires potentiels effectueront leurs propres analyses indépendantes et s'y fieront, le cas échéant. La Société n'aura aucune obligation de mettre à jour les informations.

