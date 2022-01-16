GemUni осуществляет революцию на крипторынке с помощью игровой платформы NFT для PTE

Отличный старт С момента этого объявления компания GemUni на протяжении трех месяцев проводила активные мероприятия. В декабре прошлого года мероприятие Grand Opening INO, в котором приняли участие представители известных игорных и блокчейн-организаций, стало первым мероприятием, на котором NFT-токены GENI Pass предлагались на нескольких площадках. NFT-токены GENI Pass от GemUni пользуются большим спросом у любителей криптовалют и игр, их продажи измеряются тысячами. Такая хорошая отправная точка побудила GemUni объявить о проведении Beta Test & Christmas Mini Challenge, привлекая игроков к участию в многочисленных соревнованиях и зарабатывая токены для проекта.

Впечатляющее портфолио партнеров и перспективные планы на 2022 год

За несколько дней до начала реализации проекта IDO GemUni достигает очередного рубежа. В ходе инвестиционного этапа в частном секторе компания GemUni привлекла 2 млн. долл. США от инвесторов. На этом этапе данный проект включает в себя более 30 частных инвесторов и партнеров, включая такие известные венчурные компании как Kyber Ventures, Shima Capital, ZBS Capital (CryptoDiffer), Kyros Ventures (Coin68), Gain Associates, ZipMex, HG Ventures и многие другие.

Ранее в январе этого года компания GemUni объявила о своем перспективном плане на 2022 год. Помимо повседневной игровой платформы, включающей в себя более 500 игр, которые будут выпущены в первом квартале, в рамках проекта также была представлена ее сигнатурная игровая платформа, включающая в себя такие игры, как The Olympus, Hero Infinities, CyberRace, Moon 2050 и ZodiBoom. Кроме того, в прямом эфире будет представлена торговая площадка NFT-токенов для поддержки деятельности игроков в сфере NFT-токенов. И наконец, во втором квартале будут представлены и другие проекты, такие как площадка GemUni для IGO и INO, DAO Treasury и Side Chain.

Имея в своем распоряжении амбициозный план на 2022 год, компания GemUni с нетерпением ожидает начала сотрудничества с игровыми студиями, международными послами и исполнителями в целях создания первоклассной децентрализованной игровой платформы NFT-токенов.

IDO на GameFi, Red Kite и KrystalGO 19 января 2022 года

Компания GemUni проведет первичное размещение DEX на трех площадках GameFi, Red Kite и KrystalGO. При публичной цене в 0,2 долл. США за токен компания GemUni предположила, что стоимость проекта в IDO составляет 20 млн. долл. США.

Компания GemUni может похвастаться впечатляющей командой лидеров, в состав которой входят генеральный директор и основатель компании Cassie Nguyen — чемпион Startup World Cup 2019 в Кремниевой долине. Консультативный совет проекта возглавляет г-н Питер Вестербака (Peter Vesterbacka) — бывший Mighty Eagle of Rovio Entertainment (игры Angry Birds).

Генеральный директор и основатель компании GemUni Кейси Нгуен (Cassie Nguyen) говорит, что ее команда работает днем и ночью, чтобы преодолеть разрыв между играми и новой моделью PTE для создания экосистемы для 3,2 млрд геймеров и студий по всему миру.

«Никогда ранее мы не видели такого резонанса вокруг гейминга и криптовалют, — заявила она. — Мы гордимся тем, что являемся первой PTE игровой платформой для широкого круга игроков. Теперь каждый может наслаждаться веселыми и простыми играми в удобное время, получая при этом реальные выгоды».

Компания GemUni стремится стать «децентрализованной платформой» для NFT PTE игр — идеальным местом для проведения потрясающих игр GameFi. Следите за новостями компании GemUni о проекте 19 января в GameFi, Red Kite и KrystalGO.

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SOURCE GemUni