GEN.G Esports & Crocs s'associent pour lancer 'Build Your Life In Color' (Construisez votre vie en couleur)

Un concours mondial de construction destiné aux gamers et aux constructeurs de toutes les régions.

Le concours est ouvert DÈS MAINTENANT jusqu'au 19 juillet

LOS ANGELES, 7 juillet 2021 /PRNewswire/ -- L'organisation mondiale d'esports Gen.G et la marque innovante de chaussures de loisirs Crocs, Inc. (NASDAQ : CROX) ont annoncé un partenariat pour un concours de construction Minecraft. Célébrant la sortie de la nouvelle collection All Family Tie-Dye de Crocs, le thème du concours est « Build Your Life in Color », qui débute le 6 juillet et se termine le 19 juillet, encourageant les joueurs à mettre en avant leur personnalité et à partager leur vie dans toutes ses couleurs. Pour plus d'information sur le concours et l'inscription, visitez www.crocsworld.gg.

Photo by Gen.G

Les constructions seront jugés et examinés par un panel d'influenceurs de jeux vidéo, notamment LittleSiha, JeromeASF, RyGuyRocky, Solidarity, Doc M77, IYMAN, ACAU, Pacckker. Les juges s'intéresseront à la qualité de construction, à la créativité et à la couleur lors de la sélection des finalistes.

« Le concours 'Build Your Life in Color' est un autre exemple de la manière dont Crocs continue d'innover en créant des relations authentiques avec les fans de la marque et les consommateurs sur la scène numérique », a déclaré Heidi Cooley, SVP & Chief Marketing Officer de Crocs. « Tout comme Crocs, le monde de Minecraft est inspiré par la créativité et l'expression personnelle, et nous sommes ravis de collaborer avec Gen.G sur un programme qui rapproche Crocs de la communauté des gamers. »

« Travailler avec une marque comme Crocs, qui fait régulièrement des vagues dans le monde de la mode et de la musique, a été un plaisir. Nous nous sommes vraiment mis au défi de trouver quelque chose de cool qui célèbre l'incroyable créativité de la communauté mondiale de Minecraft », a déclaré Gina Chung Lee, CMO de Gen.G.

Le concours est ouvert aux résidents du Canada, de la Chine, de l'Europe, du Japon, de la Corée et des États-Unis. Les talents jugeront et sélectionneront les gagnants régionaux qui pourront remporter des prix, notamment une XBOX Series X, une Playstation 5, un ordinateur portable LG, des Crocs de la collection All Family Tie-Dye, des breloques Jibbitz™ (veuillez consulter le site Web pour connaître le règlement détaillé par région). Il y aura également des chances pour six heureux gagnants qui concevront leurs propres Jibbitz™ personnalisés à partir de ceux produits par Crocs.

La collection All Family Tie-Dye de Crocs transcende tous les âges et les genres avec de nouveaux motifs et silhouettes pour toute la famille.

En plus du partenariat avec Gen.G, Crocs s'est déjà intégré dans l'espace esports avec des collaborations avec la franchise Call of Duty League d'Andbox New York Subliners et la franchise Call of Duty League Minnesota RØKKR.

CONTACT : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1556922/Gen_G_and_Crocs.jpg

SOURCE Gen.G