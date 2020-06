Gen II Luxembourg Services SARL ajoute deux nouveaux membres à son conseil d'administration

NEW YORK, 26 juin 2020 /PRNewswire/ -- Gen II Luxembourg Services SARL, la société située au Luxembourg de Gen II Fund Services, LLC (« Gen II »), un administrateur de fonds de capital-investissement mondial de premier plan, est heureuse d'annoncer l'arrivée récente de Martin Dobbins et de Chris Edge à son conseil d'administration au Luxembourg.

Martin Dobbins rejoint le conseil d'administration de Gen II Luxembourg avec plus de 30 ans d'expérience dans le domaine financier et technologique aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique. Actuellement, M. Dobbins est le PDG et le fondateur de Sage Advisory, s.a.r.l, un cabinet de conseil qui fournit aux gestionnaires d'actifs américains, asiatiques et européens, aux cabinets de services financiers et aux sociétés FinTech des services de direction et de conseil indépendants. Avant cela, M. Dobbins a été l'ancien président-directeur général et directeur national pour les banques européennes et luxembourgeoises de State Street Corporation, où il a présidé le groupe exécutif luxembourgeois. Il a également dirigé l'équipe de surveillance prudentielle conjointe de la Banque centrale européenne et présidé le groupe de direction et le comité de gouvernance de plusieurs banques européennes et luxembourgeoises, y compris de leurs filiales dans le domaine des actifs alternatifs et de l'agence de transfert. M. Dobbins est un membre actif de plusieurs comités gouvernementaux et industriels luxembourgeois. « La réputation d'excellence de Gen II dans le secteur de la gestion de fonds est exemplaire et l'entreprise est un leader dans l'apport de solutions technologiques à ses clients. Je suis très heureux de rejoindre le conseil d'administration de Gen II Luxembourg Services », a déclaré M. Dobbins à propos de sa récente nomination au conseil d'administration.

Chris Edge rejoint également le conseil d'administration avec plus de 30 ans d'expérience dans le secteur des services financiers. Il a été à la tête d'importantes banques prestataires de services d'actifs au Luxembourg, dont JPMorgan et HSBC, et plus récemment à la tête des solutions d'innovation et de transformation de PwC Luxembourg pour le secteur de la gestion d'actifs et de la prestation de services d'actifs. Interrogé sur sa récente nomination au conseil d'administration, M. Edge a déclaré : « Gen II est un leader dans le secteur de l'administration des fonds de capital-investissement et son implantation au Luxembourg reflète ses ambitions internationales, fondées sur la technologie et l'innovation. Je suis fier d'avoir été convié à rejoindre le conseil d'administration au Luxembourg et je me réjouis de contribuer à son succès futur. »

Au sujet des nominations de M. Dobbins et de M. Edge, Norman Leben, le cofondateur et directeur général de Gen II, a déclaré : « L'arrivée de ces deux éminents professionnels du secteur au sein du conseil d'administration de Gen II Luxembourg représente notre engagement à maintenir le plus haut niveau d'expertise en matière d'administration de fonds et de services financiers dans tous les domaines de notre entreprise. Nous nous félicitons de leur arrivée et sommes convaincus qu'ils apporteront des éléments de connaissance, des jugements et des conseils précieux à Gen II dans toutes nos entreprises futures. » Steven Millner, le cofondateur et directeur général, a également déclaré : « Alors que nous continuons de développer notre cabinet en Europe, nous sommes fiers d'élargir notre conseil d'administration Gen II Luxembourg avec deux membres très respectés et fins connaisseurs du secteur des services financiers luxembourgeois. »

À propos de Gen II

Gen II est l'un des plus grands administrateurs indépendants de fonds de capital-investissement, gérant plus de 350 milliards de dollars de capitaux privés pour le compte de ses clients, avec des bureaux à New York, San Francisco, Boston, Stamford, Dallas et Luxembourg. Gen II offre aux promoteurs de fonds privés une combinaison de personnes, de processus et de technologies de premier ordre, permettant aux promoteurs de fonds de gérer efficacement leur infrastructure opérationnelle, leurs rapports financiers et leurs communications avec les investisseurs. L'équipe de Gen II est l'équipe la plus expérimentée et la plus ancienne du secteur de la gestion des fonds de capital-investissement, avec une vaste expertise dans les domaines du rachat d'entreprises, des fonds de fonds, de l'immobilier, de l'énergie, des infrastructures, du crédit, du co-investissement, des fonds hybrides, des fonds nourriciers, du capital-risque, du commerce de détail et des comptes gérés.

