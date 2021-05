GenapSys annonce un financement par actions de série D de 70 millions de dollars et l'expansion de son conseil d'administration

Le capital permettra de poursuivre le développement de la plateforme électronique de séquençage de nouvelle génération de GenapSys

REDWOOD CITY, Californie, 28 mai 2021 /PRNewswire/ -- GenapSys, Inc. (GenapSys), une société qui développe une plateforme de séquençage électronique hautement précise et évolutive, a annoncé aujourd'hui qu'elle a levé 70 millions de dollars dans le cadre d'un financement par actions de série D. Parmi les investisseurs figurent les sociétés Farallon Capital Management, L.L.C., Soleus Capital, une filiale de PBM Capital, et ainsi que de nouveaux investisseurs. Les fonds levés grâce à ce financement seront utilisés pour continuer à faire progresser la plateforme de séquençage de nouvelle génération (NGS) basée sur les semi-conducteurs de GenapSys.

« Nous sommes ravis de nous associer à ces investisseurs de classe mondiale qui, tous, partagent notre vision stratégique générale : fournir un écosystème de séquençage génomique abordable et évolutif permettant de renforcer la recherche universitaire et clinique », a déclaré Jason Myers, Ph. D., directeur général de GenapSys. « Nous sommes impatients de pouvoir tirer parti de la vision stratégique de notre conseil d'administration pour accélérer le développement de nouveaux produits, notamment dans le domaine de l'oncologie. »

Le fondateur et président de GenapSys, le Dr Hesaam Esfandyarpour, a ajouté : « Ce dernier cycle de financement témoigne de la puissance et de l'élan qui caractérisent la technologie de GenapSys. Le monde commence tout juste à débloquer l'immense potentiel du séquençage génomique et ce capital contribuera à alimenter la prochaine étape de croissance de GenapSys. Nous sommes honorés d'accueillir ces investisseurs de classe mondiale et d'agrandir le conseil d'administration de GenapSys. »

Bob Zollars ainsi qu'un représentant de Farallon Capital ont été nommés au conseil d'administration de GenapSys.

Bob Zollars a ajouté : « Le développement par GenapSys d'un écosystème de séquençage génomique abordable et hautement évolutif a le pouvoir de transformer la condition humaine. Grâce à la technologie de séquençage de l'entreprise, les chercheurs et les cliniciens qui n'avaient pas accès aux options de séquençage pourront mieux comprendre et traiter les maladies. Je suis ravi de servir en tant que principal administrateur indépendant de la société. »

Bob Zollars apporte plus de 35 ans d'expérience en matière de leadership dans le domaine des technologies et des services de santé, avec une expérience éprouvée en matière de croissance et de création de valeur. M. Zollars est conseiller principal chez Frazier Healthcare Partners, dans le cadre de leur activité de capital-développement. Auparavant, M. Zollars était président de groupe Cardinal Health et responsable de cinq de leurs filiales. Il a également dirigé quatre divisions opérationnelles différentes chez Baxter Healthcare. Il a été président et directeur général de Vocera Communications, Inc. et, avant cela, président et directeur général de Neoforma. Dans les deux cas, il a mené les sociétés à la réussite de leurs introductions en bourse. Il siège au conseil d'administration de Change Healthcare, Five 9, Kate Farms et Parata Systems. M. Zollars a obtenu un M.B.A. en finance à l'université John F. Kennedy et une licence en marketing, avec mention, à l'université d'État de l'Arizona, où il est actuellement président du conseil d'administration.

À propos de GenapSys, Inc.

GenapSys est une entreprise dont la mission consiste à faire avancer l'accès universel aux informations génomiques en fournissant un écosystème de séquençage génomique abordable, évolutif et précis pour favoriser son application à la recherche universitaire et clinique. Son système s'appuie sur une puce de séquençage électrique microfluidique exclusive dotée d'un nombre évolutif de détecteurs, ce qui permet un large éventail d'applications. Le siège social de GenapSys est situé à Redwood City, en Californie.

Les produits GenapSys sont fournis à des fins de recherche uniquement. Ils ne doivent pas être utilisés dans les procédures de diagnostic.

