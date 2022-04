General Motors nombra a KATCON GLOBAL como 2021 Supplier of the Year

AUBURN HILLS, Mich., 4 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- General Motors ha reconocido a KATCON como 2021 Supplier of the Year . GM ha celebrado junto a los premiados durante la 30 ceremonia de premios anual Supplier of theYear que se llevó a cabo en Phoenix, Arizona.

El premio Supplier of theYear de GM reconoce a los proveedores globales que se distinguen por superar los requisitos de GM y, a su vez, proporcionar a los clientes de GM tecnologías innovadoras y de la más alta calidad en la industria de la automoción. Este año, GM reconoció a 134 proveedores de 16 países con la distinción Supplier of theYear. Esta es la cuarta vez que KATCON recibe este galardón.

"Este premio es testimonio de la mentalidad resiliente y de poder hacer de nuestra amplia familia Katcon en todo el mundo; se lo dedicamos a todos nuestros empleados y proveedores que lo hicieron posible, navegando en un entorno extremadamente complejo para la industria", explicó Carlos Turner, consejero delegado de Katcon. "GM fue el primer cliente de Katcon hace ya 30 años y seguimos comprometidos en todo lo que está relacionado con el suministro de soluciones para escape y postratamiento, gestión térmica y materiales compuestos livianos para los próximos 30 años. Estamos muy entusiasmados con nuestros planes de digitalización y nuestra diversificación en materiales livianos, productos de materiales avanzados y carcasas de baterías EV, que están en consonancia con la estrategia a largo plazo de GM".

"El evento Supplier of theYear de este año fue especial no solo porque es el 30 aniversario del programa, sino porque nos ha servido para proporcionar la oportunidad de reconocer a nuestros proveedores por perseverar en uno de los años más complicados a los que la industria se haya enfrentado", destacó Shilpan Amin, vicepresidente de Compras Globales y Cadena de Suministro de GM. "Estos proveedores principales mostraron resiliencia y reforzaron su compromiso de buscar la sostenibilidad y la innovación. Por medio de nuestras sólidas relaciones y colaboración, GM y nuestros proveedores están preparados para construir un futuro más brillante de cara a las generaciones venideras".

Un equipo multifuncional global seleccionó a los ganadores del Proveedor del año 2021 en función de los criterios de rendimiento dentro del sector de la Compra de productos, Servicios de fabricación y compras globales, Atención al cliente y Posventa y Logística.

KATCON (https://katcon.com) es un proveedor de nivel 1 global de servicio completo que proporciona soluciones para sistemas de escape y postratamiento, aislamiento térmico y materiales livianos avanzados para vehículos dentro y fuera de la carretera, servicio ligero y pesado, gasolina, diésel, híbridos y vehículos eléctricos en todo el mundo. Katcon es una empresa orgullosamente mexicana, de propiedad y operación privada, formada por una base de empleados diversa y muy motivada que incluye más de 20 nacionalidades y presencia activa en México, Estados Unidos, Luxemburgo, Polonia, Alemania, Corea del Sur, India y China.

General Motors es una compañía global que está centrada en la promoción de un futuro totalmente eléctrico que sea inclusivo y accesible para todos. En el centro de esta estrategia se encuentra la plataforma de baterías Ultium, que impulsará todo, desde el mercado masivo hasta los vehículos de alto rendimiento. General Motors, sus filiales y sus empresas conjuntas venden vehículos con las marcas Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Baojun y Wuling. Puede encontrar más información sobre la empresa y sus filiales, incluyendo OnStar, líder mundial en servicios de seguridad y protección para vehículos, en https://www.gm.com.

