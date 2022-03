General Motors nomeia Henniges Automotive Fornecedor do Ano de 2021

AUBURN HILLS, Michigan, 23 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A General Motors reconheceu a Henniges Automotive como Fornecedor do Ano de 2021. Na semana passada, a GM festejou os homenageados em sua 30ª cerimônia de premiação anual de Fornecedor do Ano em Phoenix, no Arizona.

O prêmio de Fornecedor do Ano da GM reconhece fornecedores globais que se diferenciam, superando os requisitos da GM, por sua vez oferecendo aos clientes da GM tecnologias inovadoras e da mais alta qualidade no setor automotivo. Este ano, a GM reconheceu 134 fornecedores de 16 países com a distinção de Fornecedor do Ano.

Esta é a segunda vez que a Henniges Automotive recebe o prêmio.

"Estamos honrados por mais uma vez sermos reconhecidos como Fornecedor do Ano por nosso valioso cliente, a General Motors", disse Larry Williams, presidente e CEO da Henniges Automotive. "Na Henniges, somos impulsionados pela satisfação e sucesso do cliente; receber este prêmio da GM é a validação de que estamos oferecendo exatamente isso. Temos verdadeiramente muito orgulho por fazer parceria com as OEMs para projetar nossas soluções de vedação automotiva de alta qualidade e engenharia para atender às suas necessidades individuais e esperamos expandir ainda mais nossa parceria com a GM no futuro."

"O evento deste ano foi especial não apenas porque é o 30º aniversário do programa, mas porque nos proporcionou a oportunidade de reconhecer nossos fornecedores por terem perseverado em um dos anos mais desafiadores que o setor já enfrentou", disse Shilpan Amin, vice-presidente de compras globais e cadeia de suprimentos da GM. "Esses principais fornecedores mostraram resiliência e reforçaram seu compromisso de buscar sustentabilidade e inovação. Por meio de nossos sólidos relacionamentos e colaboração, a GM e nossos fornecedores estão prontos para construir um futuro mais brilhante para as próximas gerações."

Uma equipe multidisciplinar global selecionou os vencedores do Fornecedor do Ano de 2021 com base em critérios de desempenho em compras de produtos, compras globais e serviços de fabricação, atendimento ao cliente e pós-venda e logística.

Sobre a Henniges Automotive Holdings, Inc.

A Henniges Automotive oferece aos fabricantes de equipamentos originais automotivos (OEMs) sistemas de vedação para portas, janelas, porta-malas, tampa do porta-malas, tetos solares e capôs, bem como sistemas de vidro encapsulado. A Henniges vende para todos os principais clientes de OEM automotivo e opera instalações na América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia. A empresa tem mais de 8.000 funcionários em todo o mundo. Para mais informações, acesse http://www.hennigesautomotive.com/.

A General Motors (NYSE:GM) é uma empresa global focada em promover um futuro totalmente elétrico que seja inclusivo e acessível a todos. No centro desta estratégia está a plataforma de baterias Ultium, que impulsionará tudo, desde o mercado de massa até veículos de alto desempenho. A General Motors, suas subsidiárias e suas empresas de "joint venture" vendem veículos sob as marcas Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Baojun e Wuling . Mais informações sobre a empresa e suas subsidiárias, incluindo a OnStar, líder global em serviços de segurança e proteção de veículos, podem ser encontradas em https://www.gm.com.

FONTE Henniges

