Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги осудил атаки на верующих в Новой Зеландии

МЕККА (MAKKAH), Саудовская Аравия, 16 марта 2019 г. /PRNewswire/ -- Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги и глава правления Международного союза мусульманских ученых Его Превосходительство шейх Мухаммед бин Абдул Карим аль-Исса (Mohammad bin Abdulkarim Alissa) обнародовал следующее заявление:

Всемирная исламская лига осуждает атаки на мечети Новой Зеландии, забравшие жизни десятков невинных прихожан и причинивших серьезные травмы другим верующим. Мы также выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и близким жертв.

Террористические акты против верующих являются одной из самых бесчеловечных и жестоких форм подстрекательства к насилию и ненависти. Варварство, ненависть и враждебность этой экстремистской атаки сравнимы с актами насилия Аль-Каиды и ИГИЛ.

Ответом мирового сообщества на подобное зло может быть лишь любовь, гармония и мир.

Для решения проблемы экстремизма и исламофобии правительствам и религиозным организациям всего мира следует прилагать совместные усилия к продвижению религиозной терпимости и взаимопонимания, а также к предотвращению всех форм подстрекательства к насилию, включая любые проявления ненависти к представителям той или иной религиозной конфессии и этнической группе.

Не принимая предупредительные меры, направленные на воспитание человеческих и моральных ценностей у младших поколений, мы рискуем столкнуться с новыми витками насилия. Всемирная исламская лига будет прилагать еще больше усилий к сотрудничеству с многоконфессиональными группами в вопросах создания инициатив, содействующих углублению взаимопонимания и толерантности.

Наша организация намерена направить в Новую Зеландию собственную делегацию, чтобы на месте выразить соболезнования от имени Его Превосходительства д-ра Аль-Иссы и предоставить поддержку семьям и близким погибших и пострадавших верующих.

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