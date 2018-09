Generaldirektorin Jibrilu bringt Japan die Inselwelt der Bahamas näher

NASSAU, Bahamas, Sept. 28, 2018 /PRNewswire/ -- Joy Jibrilu, Generaldirektorin für Tourismus, hat kürzlich eine vielbeachtete Reise nach Japan unternommen, um die Inselnation der Bahamas offensiv zu vermarkten. Jibrilu gehörte zu den 11 CARICOM-Vertretern, die von der japanischen Regierung eingeladen wurden, um mit hochrangigen Tourismusverantwortlichen zu sprechen.

„Ziel war es, Wege zu finden, wie wir den Tourismus zwischen unseren Ländern gegenseitig ausbauen können", sagte sie. „In Japan ist allgemein bekannt, dass die Karibik ein lohnenswertes Reiseziel ist, aber man weiß dort noch sehr wenig über uns. Es war eine hervorragende Gelegenheit, die Bahamas von ihrer besten Seite zu präsentieren".

Die Generaldirektorin erläuterte, dass die Bahamas schlicht und einfach überzeugen. „Wir haben Vielfalt, und wir haben Konnektivität, denn man kann nach New York und direkt nach Japan fliegen - entsprechende Streckenanbindungen, die dies möglich machen, existieren bereits".

In wenigen Tagen wird sich unter Leitung von Dionisio D'Aguilar, Minister für Tourismus und Luftfahrt, außerdem ein Team nach China aufmachen, das sich aus Beteiligten der Tourismusbranche zusammensetzt, zu denen Atlantis, Baha Mar, The Pointe und das Out Islands Promotion Board zählen.

Jibrilu erklärte, dass die Bahamas gerne mehr Touristen aus Asien anlocken möchten. „Das Reiseaufkommen aus Asien macht den wahrscheinlich höchsten Anteil weltweit aus. Auch Air Canada arbeitet mit uns zusammen, und wir werden Treffen mit einflussreichen renommierten Medien abhalten, um eine „Destination Bahamas"-Kampagne durchzuführen".

Die Zahlen für anreisende Flugpassagiere sind laut Tourismusbehörden auf den Bahamas um rund 15 Prozent gestiegen. Jibrilu erklärte jedoch, dass sich die Destination nicht auf diesem Erfolg ausruhen werde.

„Die Zahlen sprechen für sich, aber es ist jetzt an uns, alles zu tun, was wir können, um dieses Volumen auf dem gleichen hohen Niveau zu halten und weiter nach oben zu entwickeln".

INFORMATIONEN ZU DEN BAHAMAS

Die Inselwelt der Bahamas bietet Urlaub in tropischer Fülle - hier findet jeder seinen Platz an der Sonne. Das Reiseziel ist leicht zugänglich, bietet Reisenden den Komfort von Vorabfertigung durch US-Zoll und Einwanderungsbehörde, und der Bahama-Dollar bewegt sich auf dem Niveau des US-Dollar. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 1-800-Bahamas oder im Internet unter www.Bahamas.com. Besuchen Sie die Bahamas auch auf Facebook, Twitter und YouTube.

