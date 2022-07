GENERATION ALCANZA HITO DE VEINTICINCO MIL GRADUADOS DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA

Generation ha colaborado con BlackRock Foundation, McKinsey & Company, Microsoft Corp. y Verizon para encarar con éxito el desempleo global, y ha colocado a miles de personas en puestos de trabajo que han generado más de USD 140 millones en ingresos salariales hasta la fecha

WASHINGTON, 28 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- Generation, la red mundial de empleo sin fines de lucro, anunció hoy que ha superado el hito de 25.000 graduados en 16 países desde el inicio de la pandemia de la COVID-19 en marzo de 2020, lo que significa que miles de personas han encontrado trabajo y ya 65.000 se han graduado desde su lanzamiento hace más de siete años.

Con el compromiso conjunto de la coalición Global Jobs Recovery de Generation (BlackRock Foundation, McKinsey & Company, Microsoft Corp. y Verizon ), la organización ha capacitado, colocado y apoyado a personas de todas las edades en carreras que de lo contrario serían inaccesibles para ellas. En estos nuevos puestos de trabajo, los 25.000 graduados durante la pandemia ya han ganado más de USD 140 millones en ingresos salariales.

"Nos entusiasma alcanzar este hito junto con nuestros colaboradores, y nos inspira el arduo trabajo y la dedicación de las miles de personas que han transformado sus vidas durante la pandemia a través de nuestros programas", afirmó Mona Mourshed, directora ejecutiva global de Generation. "Hemos visto de primera mano cómo, incluso en entornos remotos, las personas pueden aprender nuevas habilidades, demostrar talentos y destacar en el lugar de trabajo. Pero el empleo verdaderamente inclusivo aún enfrenta muchos desafíos, y seguimos trabajando junto a empleadores, gobiernos y profesionales para crear oportunidades para candidatos talentosos de todas las razas, géneros, orígenes étnicos y niveles educativos".

En particular, si bien la mayoría de los programas de Generation se trasladaron permanentemente a la modalidad virtual o mixta durante la pandemia, los resultados se han mantenido sólidos. Se ha colocado al 74 % de los graduados en puestos de trabajo en tres meses como máximo desde que finalizaron el programa, y al 85 % en un plazo de seis meses. Ganan de tres a cuatro veces lo que percibían antes de formar parte de Generation. Al año de la colocación, el 78 % sigue estando empleado.

Las personas a las que Generation atiende generalmente enfrentan numerosos desafíos antes de participar en el programa de empleo. El 40 % ha estado desempleado durante seis meses o más. En el caso de los graduados de 2020, solo el 38 % de ellos señala que podía cubrir sus necesidades diarias antes del programa Generation, mientras que el 81 % de ellos indica hoy en día sí puede hacerlo. También son un grupo diverso. Dos tercios de este grupo de graduados durante la pandemia tienen solo educación secundaria o formación profesional, el 53 % son mujeres, la mayoría son de comunidades subrepresentadas donde viven y más del 30 % tienen dependientes.

Por cada dólar de apoyo que Generation ha recibido a la fecha de la coalición Global Jobs Recovery, estos 25.000 graduados han generado USD 2,74 en ganancias. La organización espera que estos graduados obtengan otros USD 474,5 millones hasta 2027, lo que significa que cada dólar de apoyo filantrópico a Generation habrá producido USD 11,85 en ganancias para este grupo en el lapso de cinco años.

A finales de 2020, Generation recibió un compromiso de USD 77 millones en financiamiento nuevo y USD 50 millones en recursos en especie durante dos años de BlackRock, McKinsey & Company, Microsoft Corp. y Verizon, que abarcan financiamiento en efectivo, recursos en especie y conexiones con empleadores en sus ecosistemas para graduados de Generation. Hasta la fecha, este apoyo, junto con el de otros financiadores nacionales y locales, ha permitido una expansión significativa de la colaboración de Generation con gobiernos y otros socios de la fuerza laboral a nivel mundial, lo que respalda la incorporación del enfoque de Generation dentro de los sistemas existentes a gran escala.

El trabajo de Generation con sus socios continúa, y la organización espera tener 20.000 graduados en 2022, lo que significa un crecimiento de aproximadamente 12.000 desde el año pasado.

Nasira, graduada de Generation y personal de apoyo para las personas con discapacidad de Royal Rehab AFEA Care Services, comentó:

"Cuando mi hijo nació con síndrome de Down, trabajar era impensable. Poco después, la pandemia llegó, y me sentí increíblemente inútil atrapada en casa. En medio del aislamiento, recibí un correo electrónico de Generation sobre su programa de personal de apoyo para personas con discapacidad. El curso se impartía totalmente en línea, lo que significaba que podía completarlo mientras cuidaba a mi hijo. Cambió el rumbo de mi vida familiar para siempre, y me brindó los conocimientos necesarios para monetizar mis hábitos de crianza y convertirlos en una carrera".

Luciano, graduado de Generation y programador de Salesforce, comentó:

"La facilitación de la economía digital por parte de Generation y su misión de ofrecer oportunidades a los más afectados por la pandemia global es una herramienta sumamente poderosa. El impacto de la COVID en los vuelos comerciales y la industria del turismo hizo que perdiera mi trabajo apenas comenzó la pandemia. Antes de Generation, no estaba muy familiarizado con el mundo de la programación, pero con la orientación del equipo de colocación, muy pronto descubrí que era un campo fascinante por aprender con desafíos y oportunidades permanentes, lo que coincide con mis habilidades".

