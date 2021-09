Genesis Finance lanza servicios financieros digitales en el Reino Unido

LONDRES, 9 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Genesis Finance, a range of financial products for global premium luxury automotive brand Genesis, started out with upbeat prospect in the United Kingdom, according to Hyundai Capital UK (HCUK) today.

El gran sedán G80 y el gran vehículo deportivo utilitario (SUV) GV80 de Genesis se lanzaron en el Reino Unido el 2 de agosto.