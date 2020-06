GeneStore lance un kit de test RT-PCR de diagnostic de la COVID-19 au prix très économique de 9,9 € qui donne des résultats en une heure

CNR - Le Centre national de référence des virus des infections respiratoires, en France , a validé et approuvé le test RT-PCR de GeneStore pour le diagnostic de la COVID-19 .

. Fabriqué en France , le test permet d'obtenir des résultats en une heure et s'appuie sur une approche RT-PCR multiplexe en une seule étape.

GeneStore commercialise le test au prix très économique de 9,9 euros , afin de permettre de plus grands volumes de tests à l'échelle mondiale.

Le test, qui a obtenu le marquage CE pour les diagnostics in vitro, est désormais envoyé dans toute l'Union européenne, en Afrique, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est pour en accélérer la disponibilité.

L'entreprise peut fabriquer 1 million de kits de test par mois en France .

GÉMENOS, France, 11 juin 2020 /PRNewswire/ -- GeneStore France SAS, une entreprise de biotechnologie, basée à Gémenos, en France, a reçu l'approbation du CNR France pour son test RT-PCR Expert de détection du SARS-Cov-2, le virus responsable de la COVID-19.

« Ce test permet aux laboratoires de passer de l'échantillon aux résultats en une heure », a déclaré Anubhav Anusha, PDG mondial de GeneStore.

« Fidèle à sa mission mondiale de lutte contre les maladies infectieuses en mettant à disposition des tests peu coûteux, GeneStore commercialise le test au prix très économique de 9,9 € et peut produire 1 million de kits de test par mois dans son usine de fabrication située en France », a ajouté M. Anubhav.

À propos du kit RT-PCR Expert 1S de détection du SARS-Cov-2 en une étape :

Le test identifie deux régions cibles dans le gène « N » du génome de l'ARN du SARS-Cov-2 dans un format multiplex, ainsi qu'une réaction séparée pour le contrôle interne.

Un contrôle positif formé avec des fragments non pathogènes du génome viral du SARS-Cov-2 est également fourni.

L'amplification PCR est rapide.

Il est compatible avec la plupart des machines de PCR en temps réel et présente au moins deux canaux pour la détection des signaux.

Le kit est sensible et il détecte de faibles charges virales dans les prélèvements biologiques des voies respiratoires supérieures.

La validation clinique de ses performances a été effectuée avec succès dans plusieurs centres en France , en Espagne et en Inde.

À propos de GeneStore :

GeneStore France fait partie du consortium international GeneStore Global, composé des Laboratoire conformes aux normes ISO13485 / ISO15189 à travers le monde, qui a réalisé le criblage des génomes de plus d'un demi-million de personnes à l'échelle mondiale. GeneStore développe et fournit également des solutions génomiques et protéomiques personnalisées basées sur l'intelligence artificielle à des clients institutionnels des secteurs pharmaceutiques, de la santé et de la dermocosmétique. L'entreprise s'est engagée à développer et à fournir des solutions de diagnostic moléculaire peu coûteuses pour les maladies infectieuses à l'échelle planétaire.

Pour en savoir plus, veuillez visiter : www.genestore.org ou adresser un courriel à : [email protected].

