Genetic Immunity fait une présentation lors du premier congrès russo-chinois sur le VIH tenu à Moscou

MOSCOU, December 6, 2018 /PRNewswire/ --

La compagnie Genetic Immunity a le plaisir d'annoncer qu'elle a été invitée à faire une présentation lors du premier congrès russo-chinois sur le VIH tenu à Moscou.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/793652/Genetic_Immunity_Logo.jpg )



M. Peter Boros, le président de Genetic Immunity a présenté la plate-forme technologique basée sur le pDNA et les données d'essais cliniques sur le VIH de l'entreprise devant une assemblée respectée d'experts spécialisés dans le VIH.

Dans le cadre de la présentation, Genetic Immunity a annoncé le lancement d'un essai clinique de phase III pour le principal medicament-candidat de la société, un vaccin thérapeutique contre le VIH, qui sera mené au Centre pour la prévention et le contrôle du sida de la ville de Moscou, avec l'inscription prévue de 200 patients. Une fois l'essai terminé avec succès, Genetic Immunity prévoit d'obtenir une autorisation de commercialisation dans la région de la Communauté d'États indépendants (CEI).

« Ce fut un honneur d'être invité à présenter devant un groupe de spécialistes du VIH aussi réputés venant de Russie, de Chine et des États-Unis. Je pense que notre présentation a été bien accueillie et nous attendons tous avec impatience la réussite de l'essai. Si l'autorisation de commercialisation est accordée, notre vaccin thérapeutique contre le VIH pourrait apporter un changement de paradigme dans le traitement du VIH », a déclaré M. Boros.

La plate-forme DermaVir contient un nouveau plasmide d'ADN qui code la plupart des gènes du VIH. Le vaccin est administré par voie topique en utilisant le dispositif médical DermaPrep.

« M. Boros a fait une excellente présentation de la plate-forme thérapeutique de Genetic Immunity en mettant particulièrement l'accent sur les résultats les plus récents de l'entreprise relatifs au VIH. » J'ai hâte de terminer l'essai de phase III prévu et, s'il s'avère être réussi, de traiter les patients avec un nouveau vaccin très prometteur », a ajouté le professeur Alexey Mazus, chef du Centre pour la prévention et le contrôle du sida de la ville de Moscou.

À propos de Genetic Immunity

Genetic Immunity est une entreprise de biotechnologie en phase de développement axée sur la recherche de vaccins thérapeutiques. La technologie de la plate-forme propriétaire de l'entreprise, basée sur le pADN administré par voie transdermique, peut être efficace pour stimuler le système immunitaire à lutter contre les maladies, notamment l'infection virale comme le VIH, et une grande variété de cancers et d'allergies, entre autres. Le principal produit candidat de Genetic Immunity pour le traitement du VIH est passé par trois essais cliniques jusqu'à présent avec des propriétés de stimulation immunitaire bien établies. En s'appuyant sur les données les plus récentes concernant le VIH, l'entreprise étend désormais son portefeuille de produits à plusieurs indications d'oncologie.

Site Web : http://www.geneticimmunity.com

Pour de plus amples informations : M. Viktor Rozsnyay, PDG de Genetic Immunity, viktor@geneticimmunity.com

Demandes relatives aux médias : Vladislav Shayman, associé directeur de Expertise Institute, vladislav.shayman@expertinst.com

SOURCE Genetic Immunity