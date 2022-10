Genetika+ kündigt CE-Kennzeichnung für NeuroKaire™, sein KI-gestütztes Tool zur Optimierung von Depressionsbehandlungen, an

NeuroKaire zeigt eine hohe Genauigkeit für die Vorhersage des Ansprechens auf Arzneimittel bei Patienten mit schweren Depressionen (MDD)

TEL AVIV, Israel, 19. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Genetika+, ein Unternehmen, das Präzisionsmedizin ins Gehirn bringt, gab heute die CE-IVD-Kennzeichnung für NeuroKare bekannt. Hierbei handelt es sich um einen einfachen Bluttest, der Ärzte bei der Verschreibung des optimalen Antidepressivums für ihre Patienten unterstützt. NeuroKaire wurde entwickelt, um Ärzte bei der Bestimmung der optimalen Antidepressiva-Behandlung für Patienten mit schweren Depressionen (Major Depression Disorder, MDD) zu unterstützen. Genetika+ arbeitet mit Ärzten und Krankenhäusern zusammen, um die Anwendung in der klinischen Praxis zu implementieren.

NeuroKaire Kit - Guiding better treatment outcomes in Major Depressive Disorder

Genetika+ leistet Pionierarbeit bei der Präzisionsmedizin im Bereich der psychischen Gesundheit. Dies geschieht durch proprietäre KI-gesteuerte Biomarker aus seiner „Brain-in-a-Dish"-Plattform, die auf einzigartige Weise mit Pharmakogenetik und klinischen Daten kombiniert werden. NeuroKaire ist das Ergebnis einer Schulung mit Daten von MDD-Patienten, bei der Mikroskopie, Sequenzierung und klinische Daten mit modernsten KI- und maschinellen Lerntechniken kombiniert wurden.

Die CE-Kennzeichnung folgt bahnbrechenden Ergebnissen mit Daten aus einer Multizentrum-Studie, in der NeuroKaire eine beispiellose Genauigkeit bei der Vorhersage des Ansprechens auf Arzneimittel bei Patienten mit MDD zeigte. In der Studie wurden Patienten, die mit Antidepressiva behandelt wurden, 12 Wochen lang beobachtet. Dabei wurden auch Umstellungen der Medikamente und das Ansprechen erfasst. Diese Ergebnisse bestätigen die Wirksamkeit von NeuroKaire und unterstützen seine Einführung als dringend benötigtes Mittel für Patienten, die an MDD leiden.

MDD ist eine schwerwiegende Krankheit, von der weltweit über 300 Millionen Menschen betroffen sind. Trotz einer Vielzahl von Behandlungsmöglichkeiten auf dem Markt variiert das individuelle Ansprechen auf Medikamente erheblich. Die Mehrheit der Patienten unterzieht sich über längere Zeiträume mehreren Durchläufen mit verschiedenen Medikamenten, bevor das richtige Medikament für sie gefunden wird. Mit gut dokumentierten Nebenwirkungen im Zusammenhang mit verschiedenen Medikamenten zur Behandlung von MDD und erheblichen Gesundheitskosten im Zusammenhang mit suboptimaler Behandlung bei Depressionen besteht ein erheblicher ungedeckter Bedarf an einem Produkt wie NeuroKaire.

„Psychiater, die MDD-Patienten behandeln, warten seit langem auf ein Mittel, das ihnen bei der Wahl des Antidepressivums hilft, insbesondere angesichts des großen Prozentsatzes von Patienten, die nicht auf ihre Erstlinienmedikation ansprechen", sagte Professor Mauricio Fava, Professor für Psychiatrie an der Harvard Medical School und Chefpsychiater am Massachusetts General Hospital. „Die Implementierung von Präzisionsmedizin bei einer schwerwiegenden Krankheit wie der MDD ist ein wichtiges Ziel sowohl für den Arzt als auch für die Patientengemeinschaft. Wir freuen uns auf innovative Technologien, die umsetzbare Erkenntnisse in diesem Bereich liefern könnten."

„Dieses CE-IVD-Zeichen ist ein wichtiger Meilenstein für Genetika+, der die Genauigkeit und Wirksamkeit dieses dringend benötigten Tools für MDD demonstriert und die Einführung von NeuroKaire auf dem europäischen Markt erleichtert", sagte Dr. Talia Cohen Solal, CEO und Mitgründerin von Genetika+. „Die Ergebnisse bestätigen den Nutzen unserer Brain-in-a-Dish-Technologie, die die Reaktion des einzelnen Patienten auf das Medikament im Zielorgan widerspiegelt. Die MDD-Prävalenz nimmt kontinuierlich zu und hat sich durch die COVID-19-Pandemie verschärft, und Genetika+ engagiert sich für praktische Lösungen, die Ärzten und Patienten helfen, diese verheerende Krankheit besser zu bewältigen."

Informationen zu Genetika+

Genetika+ wurde 2018 von Talia Cohen-Solal, Ph.D., und Daphna Laifenfeld, Ph.D., gegründet und entwickelt personalisierte Medizinlösungen zur Optimierung der Behandlung von psychiatrischen und neurologischen Erkrankungen. Die Brain-in-a-Dish-Technologie des Unternehmens hilft Ärzten, die beste Behandlung für ihre Patienten zu finden. Für seine erste Indikation, die Depression, verwendet Genetika+ eine patentierte Technologie, um schnell mehr als 70 zugelassene Antidepressiva und Medikamentenkombinationen auf die einzigartigen neurologischen Biomarker des einzelnen Patienten zu testen. In Kombination mit der genetischen und medizinischen Vorgeschichte der Patienten kann Genetika+ die optimale Medikamenten- oder Kombinationstherapie für jeden Patienten vorhersagen. Dies öffnet die Tür zu einer schnelleren Behandlung, weniger Nebenwirkungen und einer niedrigeren Dosierung sowie zur Eliminierung mühsamer, auf Versuch und Irrtum aufbauender Behandlungsversuche und unnötigen Verlusten von Menschenleben. Um mehr zu erfahren, folgen Sie uns auf LinkedIn oder auf Twitter @Genetikaplus.

