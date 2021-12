Genie Energy laajentaa vihreän energian toimituksen liiketoimintaa Skandinaviassa

NEWARK, N.J., 8. joulukuuta 2021 /PRNewswire/ -- Genie Energy Ltd., (NYSE: GNE, GNEPRA), maailmanlaajuinen energiapalvelujen tarjoaja, ilmoitti tänään, että sen helsinkiläinen uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähköntuotannon tytäryhtiö, Lumo energia Oyj (Lumo), on laajentanut asiakaskantaansa noin 20 % hankkiessaan myyntisopimukset Energia 247:stä, joka on toimintansa lopettanut suomalainen kilpailukykyinen energiantuottaja. Lumo toimittaa uusille asiakkaille sähköä, joka tuotetaan kokonaan uusiutuvista luonnonvaroista – tuuli-, aurinko- ja vesivoimalla.

"Meillä on ilo toivottaa Energia 247:n asiakkaat tervetulleeksi uuteen kotiinsa Lumossa", sanoo Otto Savast, Lumon CEO."Jokainen Energia 247:n asiakas säilyttää aiemmin nauttimansa ehdot, ja jokainen saa yhteistyökumppaniltamme, ruoan jakelupalvelu Ruokaboksilta, 40 euron lahjakortin herkullisena tervetuliaislahjana."

Energia 247:n kanssa solmitun sopimuksen myötä Lumo on alkanut palvella Energia 247:n entisten asiakkaiden noin 11 000 sähkömittaria.

"Hyödynnämme vahvaa taloudellista asemaamme ja hyödykeriskien hallintakykyämme laajentaaksemme vihreän energian toimituksen liiketoimintaamme Skandinaviassa", sanoo Michael Stein, Genie Energyn CEO."Viime aikaiset heilahtelut alueen sähkön tukkumarkkinoilla pakottavat vähittäismyyntisektoria yhdistymään. Lumo on hyvässä asemassa voidakseen palvella Energia 247:n ja potentiaalisesti muiden nykyisten markkinaolosuhteiden haastamien kilpailukykyisten toimittajien asiakkaita."

Tässä lehdistötiedotteessa kaikki lausunnot, jotka eivät koske pelkästään historiallisia tosiasioita, mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, lausunnot, joissa käytämme sanoja "uskoa," "ennakoida", "odottaa", "suunnitella", "aikoa", "arvioida" tai "pyrkiä", ja vastaavat ilmaisut ovat ennakoivia lausumia vuoden 1995 Private Securities Litigation Reform Act -laissa tarkoitetussa merkityksessä. Vaikka nämä tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot kuvastavat nykyistä arviotamme siitä, mitä tulevaisuudessa voi tapahtua, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti näiden toteamusten ilmaisemista ja implisiittisistä tuloksista useiden tärkeiden tekijöiden vuoksi, mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, tekijät, jotka on kuvattu viimeisimmässä raportissamme SEC 10-K -lomakkeella (kohdissa "Riskitekijät" ja "Johdon keskustelu ja analyysi taloudellisesta tilasta ja toiminnan tuloksista"), joita voidaan myöhemmin tarkistaa tai täydentää SEC 10-Q ja 8-K -lomakkeiden raporteissa. Meillä ei ole velvollisuutta ja kieltäydymme nimenomaisesti kaikesta velvollisuudesta päivittää tämän lehdistötiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja, johtuivat ne sitten uusista tiedoista, tulevista tapahtumista tai muista tekijöistä.

Genie Energy Ltd:

Genie Energy Ltd. (NYSE: GNE, GNEPRA) on maailmanlaajuinen energiapalvelujen tarjoaja. Genie Retail Energy -osasto toimittaa sähköä, mukaan lukien uusiutuvista lähteistä tuotettua sähköä, ja maakaasua asumiskuluttajille ja pienyritysasiakkaille Yhdysvalloissa. Genien Retail Energy International -osasto huolehtii toimituksista Skandinavian asiakkaille. Genien Renewable-osastoon kuuluu Diversegy, kaupallinen ja teollinen välitys- ja neuvontapalveluyritys, sekä Genie Solar Energy ja Prism Solar, jotka suunnittelevat, toimittavat ja asentavat kaupallisia aurinkoenergiaratkaisuja. Lisätietoja on osoitteessa Genie.com.

