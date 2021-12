Genie Energy udvider aktiviteterne inden for grøn energiforsyning i Skandinavien

NEWARK N.J., 8. december 2021 /PRNewswire/ -- Genie Energy Ltd., (NYSE: GNE, GNEPRA), der er en global leverandør af energitjenester meddelte i dag, at dets datterselskab (med hovedkontor i Helsinki) inden for levering af vedvarende elektricitet, Lumo Energia Oyj (Lumo), har udvidet sit kundegrundlag med ca. 20 % efter køb af målere fra Energia 247, en finsk konkurrencedygtig energileverandør, der har forladt industrien. Lumo forsyner de nye kunder med elektricitet, der udelukkende er produceret af vedvarende ressourcer – vindkraft, solenergi og vandkraft.

"Vi glæder os over at byde kunder fra Energia 247 velkommen til deres nye hjem hos Lumo," siger Otto Savast, Lumos CEO."Hver kunde fra Energia 247 vil bevare de vilkår og betingelser, de tidligere havde, og hver vil modtage et gavekort på 40 euro fra vores partner, Ruokaboksi food delivery service, som vores velsmagende velkomstgave."

Gennem aftalen med Energia 247 er Lumo begyndt at betjene omkring 11.000 elmålere hos tidligere kunder fra Energia 247.

"Vi udnytter vores stærke, finansielle position og risikostyringskapacitet inden for råvarer til at udvide vores virksomhed inden for grøn energiforsyning i Skandinavien," siger Michael Stein, CEO for Genie Energy."Den seneste volatilitet på regionens engrosmarked for elektricitet fremtvinger konsolidering i detailforsyningsindustrien. Lumo er i en god position til at kunne betjene kunderne hos Energia 247 og potentielt andre konkurrencedygtige leverandører, der udfordres af de nuværende markedsforhold."

I denne pressemeddelelse er alle de udtalelser, der ikke udelukkende handler om historiske fakta, herunder, men ikke begrænset til, dem, hvor vi bruger ordene "tro", "forudse", "forventer", "plan", "hensigt", "estimat", "mål" og lignende udtryk, fremadrettede udtalelser i henhold til Private Securities Litigation Reform Act fra 1995. Mens disse fremadrettede udtalelser repræsenterer vores nuværende vurdering af, hvad der kan ske i fremtiden, kan de faktiske resultater afvige væsentligt fra de resultater, der er udtrykt eller underforstået i disse udtalelser, på grund af mange vigtige faktorer herunder, men ikke begrænset til, de, der er beskrevet i vores seneste rapport om SEC-formularen 10-K (under overskrifterne "risikofaktorer" og "ledelsens diskussion og analyse af finansielle forhold og resultater af operationer"), som kan revideres eller suppleres i efterfølgende rapporter på SEC-formularerne 10-Q og 8-K. Vi er ikke forpligtet til, og fraskriver os udtrykkeligt enhver forpligtelse til, at opdatere de fremadrettede udtalelser i denne pressemeddelelse, hvad enten det er som følge af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller på anden måde.

Om Genie Energy Ltd.:

Genie Energy Ltd. (NYSE: GNE, GNEPRA), er en global leverandør af energitjenester. Genie Retail Energy divisionen leverer elektricitet, herunder elektricitet fra vedvarende energikilder og naturgas til boliger og små erhvervskunder i USA. Genie Retail Energy International division leverer til kunder i Skandinavien. Genie Renewables divisionen omfatter Diversegy, en kommerciel og industriel mægler- og konsulentvirksomhed, og Genie Solar Energy og Prism Solar, der designer, leverer og installerer kommercielle solenergiløsninger. For yderligere oplysninger, besøg Genie.com.

