Genius Tracker™ de 631 MW da GameChange Solar em desenvolvimento no sul do Texas

NORWALK, Connecticut, 4 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- GameChange Solar anuncia um sistema Genius Tracker™ de 631 MW em franco desenvolvimento no sul do Texas. O sistema será o maior projeto solar fotovoltaico no estado, e, basicamente, um dos maiores do país após a conclusão. O projeto consiste de 1,4 milhão de módulos solares em 4.000 acres no município de Wharton (próximo à área metropolitana de Houston). Essa capacidade gerará 500 MWac / 631 MWdc de energia renovável, sendo assim, projetada para abastecer 100 mil residências anualmente. Para atender à crescente demanda regional, a energia gerada no local do projeto será comprada on-line em blocos e vendida para o mercado atacadista da ERCOT em 2021. O EPC prevê que o projeto será concluído em meados de 2022.