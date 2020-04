Genome & Company erhält IND-Genehmigung für GEN-001, sein erstes Mikrobiom-Therapeutikum gegen Krebs

Erstes Unternehmen in Asien fördert klinische Studie einer Kombinationstherapie aus Anti-Krebs-Mikrobiom und Anti-PD1/ Anti-PD-L1-Medikament

Beginn einer klinischen Studie der Phase 1/1b zur Kombinationstherapie von Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland/Pfizers Avelumab (BAVENCIO®) mit dem Mikrobiom-Therapeutikum GEN-001 von Genome & Company jetzt möglich

SEOUL, Südkorea, 21. April 2020 /PRNewswire/ -- Genome & Company (KONEX: 314130), ein Biotech-Unternehmen, das innovative Therapeutika im Bereich der Immun-Onkologie entwickelt, gab heute bekannt, dass die US-amerikanische Behörde für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit (FDA) den IND-Antrag (Investigational New Drug) für GEN-001 für die Kombinationstherapie mit Avelumab (BAVENCIO®) für Patienten mit soliden Karzinomen angenommen hat. Avelumab ist ein Anti-PD-L1-Antikörper und wird von Merck KGaA, in Darmstadt, Deutschland und Pfizer Inc. gemeinsam entwickelt und vermarktet.