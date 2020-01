Genome & Company kündigt Zusammenarbeit bei einer klinischen Studie und Liefervertrag mit Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, und mit Pfizer an

-- Klinische Partnerschaft bei einer kombinierten klinischen Studie der Phase 1/1b zu GEN-001 von Genome & Company, einer auf dem Mikrobiom gestützten immun-onkologischen Therapie, und zu Avelumab (BAVENCIO®) von Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, und dem Anti-PD-L1-Antikörper von Pfizer Inc. im Hinblick auf onkologische Indikationen --

SEOUL, Südkorea, 15. Januar 2020 /PRNewswire/ -- Genome & Company (KONEX: 314130) freut sich, bekannt geben zu dürfen, dass es mit Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, und Pfizer Inc. die Zusammenarbeit bei einer klinischen Studie vereinbart und einen Liefervertrag unterzeichnet hat, in deren Rahmen die Sicherheit, Verträglichkeit und klinische Wirksamkeit der GEN-001-Therapie in Kombination mit Avelumab, einem humanen Anti-PD-L1-Medikament im Hinblick auf eine Vielzahl von Krebsindikationen, untersucht werden soll.