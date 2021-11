Genome lance des cartes de débit pour les entreprises

VILNIUS, Lituanie, 17 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Genome (UAB Maneuver), une startup financière basée en Lituanie, commence à émettre des cartes de débit physiques pour les propriétaires d'entreprises en version bêta. Elles sont sous licence Visa puisque Genome est le principal membre de ce réseau. Cette licence a permis de commencer à émettre non seulement des cartes de débit, mais aussi des cartes virtuelles qui peuvent être commandées sur le site web de Genome . Ces cartes sont maintenant disponibles pour les propriétaires de portefeuilles d'entreprises.

Désormais, les propriétaires d'entreprises utilisant Genome peuvent commander plusieurs cartes et lier leurs comptes à plusieurs devises : un compte standard pour les euros et des comptes supplémentaires pour les livres sterling ou les dollars américains. Les transactions par carte seront automatiquement converties dans la devise préférée. Les propriétaires de comptes professionnels peuvent commander une carte sans numéro ou code CVV2 imprimé sur celle-ci pour des raisons de sécurité, les détails personnels étant stockés dans le portail web ou l'application de Genome. Cette fonctionnalité améliore la sécurité d'une carte physique en cas de perte ou de vol.

La carte Visa Business Debit est accompagnée d'un bonus gratuit : un jeton matériel pour aider les propriétaires d'entreprises à garantir des transactions plus sûres. Le jeton est considéré comme une protection supplémentaire contre la fraude, fournissant une étape de vérification supplémentaire pour des transferts plus sûrs.

« C'est un grand pas pour l'expansion de nos services auprès des entreprises et des commerçants. Les cartes de débit Genome complèteront un cycle complet de services financiers dont les entreprises ont besoin dans leurs activités quotidiennes, comme le paiement de campagnes marketing ou l'utilisation de cartes pour gérer les salaires des employés de manière pratique dans l'écosystème Genome », explique Daumantas Barauskas, directeur d'exploitation de Genome.

Les cartes Visa Business Debit peuvent être commandées ici .

À propos de Genome

Genome est un établissement de monnaie électronique agréé et supervisé par la Banque de Lituanie. Avec Genome, vous pouvez ouvrir des comptes professionnels et des comptes marchands rapidement, simplement et en toute sécurité. Créez un portefeuille d'entreprise chez Genome et disposez de jusqu'à 15 comptes professionnels avec IBAN dans différentes devises : EUR, USD, GBP. Vous pouvez échanger des devises, effectuer des transferts d'argent nationaux et internationaux, surveiller toutes vos finances à tout moment, et plus encore. Genome propose des cartes Visa d'entreprise pour que les sociétés puissent payer leurs employés, leurs sous-traitants, le marketing et les autres dépenses professionnelles.

L'ouverture d'un compte marchand auprès de Genome est extrêmement simple. Genome travaille avec des entreprises de commerce électronique, de SaaS, de services publics, de transport, d'assurance, d'événementiel et d'autres secteurs. Acceptez les paiements dans plus de 20 devises, suivez et programmez vos paiements à partir d'un seul tableau de bord. Les clients peuvent payer en utilisant 40 méthodes de paiement locales alternatives, ainsi que les cartes des grandes marques comme Visa et MasterCard.

