Genome schließt Partnerschaft mit Bambora: jetzt mehr Möglichkeiten für Online-Unternehmer

VILNIUS, Litauen, 5. August 2021 /PRNewswire/ -- Genome (UAB Maneuver) hat eine Partnerschaft mit Bambora, einer Wordline-Marke, unterzeichnet, die zusätzliche Vorteile und mehr Möglichkeiten für Geschäftsinhaber bedeutet, die Kartenzahlungen online abwickeln möchten.

Online-Händler profitieren von der neuen Partnerschaft, denn Bambora, eine Wordline-Marke, erweitert Genome um Dienstleistungen, die eine noch effektivere Verarbeitung von Kreditkarten im Internet mit enorm verbesserten Konversionsraten ermöglichen. Seit 2018 bietet Genome wichtige Finanzdienstleistungen wie die Eröffnung von Privat-, Geschäfts- und Händlerkonten, spezielle IBANs für Unternehmen, SEPA-Überweisungen und Währungsumtausch.

Händler erhalten bei Genome dedizierte MIDs, die von Kartensystemen direkt eingesehen werden können, wodurch Online-Unternehmen eine sichere und nachhaltige Zahlungsabwicklung erfahren. Keine aggregierten Händlerbörsen, sondern vertrauenswürdige Verbindungen direkt zu den Händlern.

„Wir wollen von Anfang an die Barrieren zwischen Unternehmern und Finanzdienstleistungen, die für die Führung eines Unternehmens unerlässlich sind, abbauen. Bei herkömmlichen Banken benötigen Sie beispielsweise bis zu 30 Tage, um ein Händlerkonto zu eröffnen. Mit Genome könnte dies in weniger als 72 Stunden der Fall sein. Die Zusammenarbeit mit so vertrauenswürdigen Partnern wie Bambora bietet Chancen für Ihr Unternehmen, hilft Ihnen zu wachsen und Ihre Prozesse reibungslos zu gestalten", kommentiert Daumantas Barauskas, COO von Genome.

Händlern bei Genome stehen MIDs zur Verfügung, die das gesamte Leistungsspektrum abdecken: dedizierter Account Manager, IT-Support, ein integriertes Anti-Betrugs-Monitoring-Tool zur Minimierung von Chargeback-Möglichkeiten, Plugins für verschiedene CMS und alternative Zahlungsmethoden wie iDeal, Multibanco, Sofort, Neteller und viele mehr. All dies unter einem einzigen Händlerkonto und einer speziellen IBAN für schnelle Geldabrechnungen.

SOURCE Genome UAB Maneuver