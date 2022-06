GENOMILL NOMME UN ANCIEN CADRE DE FOUNDATION MEDICINE ET PRÉVOIT DE PRÉSENTER DES DONNÉES INÉGALÉES AU PMWC

LA PRÉSENTATION SÉMINALE DES PREMIÈRES DONNÉES DE VALIDATION ANALYTIQUE EST PRÉVUE POUR LE 30 JUIN

TURKU, Finlande, 27 juin 2022 /PRNewswire/ -- Genomill, une société de diagnostic de précision axée sur l'optimisation du séquençage de nouvelle génération (NGS) dans les biopsies liquides, annonce aujourd'hui que Mike Doherty, l'ancien chef du développement des produits chez Foundation Medicine, a été nommé au conseil d'administration de la société. En plus d'être membre du conseil d'administration, Mike Doherty servira également de conseiller stratégique alors que Genomill se prépare à commercialiser sa technologie révolutionnaire, Geno1®.

« Nous sommes à la fois ravis et honorés d'accueillir Mike au sein de notre conseil d'administration », a déclaré Kalle Koskinen, directeur général. Mike Doherty est un professionnel polyvalent et très expérimenté dans le domaine de la biopsie liquide, qui a par le passé occupé des rôles de direction chez Genentech, Roche et Foundation Medicine, entre autres. « Je suis convaincu que la présence de Mike dans notre aventure de commercialisation ouvrira la voie à de futurs succès », poursuit le PDG Kalle Koskinen.

Geno1®, breveté par Genomill, est une nouvelle plateforme de pré-séquençage qui permet d'améliorer fondamentalement le coût, la performance et l'évolutivité du NGS. « Nous avons déjà atteint à ce jour un taux de détection de 0,01 % dans des dizaines de molécules, et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg », a déclaré le CTO de la société, Manu Tamminen. « Geno1® débloque l'avenir des kits distribués et exploite tout le potentiel de la NGS », a déclaré le PDG Koskinen.

Genomill se concentre sur l'introduction d'une technologie précise et fiable qui peut être intégrée facilement et de manière rentable dans l'environnement de diagnostic clinique. « Pour véritablement révolutionner le diagnostic et la détection, la technologie doit être facile à assimiler - c'est ainsi que Genomill apportera une valeur transformatrice » a ajouté le CTO Tamminen.

Geno1® est basé sur un flux de travail unique et breveté d'enrichissement de cible Bridge Capture qui peut être adapté à n'importe quelle plateforme de séquençage de nouvelle génération, y compris Illumina et Ion Torrent. Il peut également être adapté au séquençage Nanopore avec une simple modification. Cette technologie a le potentiel de fournir une capacité de diagnostic de précision accessible, sans précédent et qui transforme la donne, avec des applications en oncologie, en soins prénataux, en maladies infectieuses et en contrôle de la résistance antimicrobienne.

Genomill présentera les premières données de validation analytique pour Geno1® lors de la Conférence mondiale sur la médecine de précision (Precision Medicine World Conference), qui se tiendra à Santa Clara, CA, du 28 au 30 juin.

Date de présentation : 30 juin 2022

Heure : 9h 15, heure du Pacifique

Lieu : Centre de convention de Santa Clara, salle 6

« Nous sommes ravis de partager une mise à jour de notre travail pour Geno1®. Nous pensons qu'il permettra d'améliorer les performances, l'évolutivité et le coût des biopsies liquides et au-delà », a noté Manu Tamminen, directeur de la technologie et cofondateur de Genomill.

La vision de Genomill est de mener la mutation des diagnostics de précision avec pour objectif immédiat d'apporter le plein potentiel des biopsies liquides à plus de monde et dans le monde entier.

À propos de la Conférence mondiale sur la médecine de précision (Precision Medicine World Conference) 2022

PMWC « Precision Medicine World Conference » (Conférence mondiale sur la médecine de précision, est la conférence annuelle la plus importante et la plus originale consacrée à la médecine de précision. La mission de PMWC est de réunir des leaders reconnus, des chercheurs et des professionnels de la médecine de premier plan au niveau mondial, ainsi que des innovateurs des secteurs des soins de santé et de la biotechnologie, afin de présenter un contenu pratique qui aide à combler le fossé des connaissances entre les différents secteurs, catalysant ainsi la fertilisation et la collaboration interfonctionnelles pour accélérer le développement et la diffusion de la médecine de précision.

Depuis 2009, reconnu comme une pierre angulaire essentielle pour tous les constituants de la communauté des soins de santé et de la biotechnologie, PMWC offre un forum exceptionnel pour l'échange d'informations sur les dernières avancées technologiques (par exemple, la technologie de séquençage de l'ADN), dans la mise en œuvre clinique (par exemple, le cancer et au-delà), la recherche, et dans tous les aspects liés aux secteurs de la réglementation et du remboursement.

À propos de Genomill

Genomill est une société pionnière dans le domaine du diagnostic de précision. La mission de l'entreprise est de démocratiser l'utilisation des biopsies liquides pour le NGS et au-delà. L'entreprise collabore avec des acteurs commerciaux de premier plan et envisage un impact mondial sur les soins de santé et les diagnostics grâce à son innovation technologique unique.

Notre technologie exclusive et brevetée Geno1® est une combinaison unique de biologie moléculaire, de robotique, de séquençage d'ADN de nouvelle génération et d'interprétation des données. Elle fournit véritablement les moyens d'un progrès vertical et permet des améliorations fondamentales en termes de coût, de précision, d'évolutivité et de délai d'exécution.

www.genomill.com

https://www.linkedin.com/company/genomill-health/

Contact

Kalle Koskinen,

Cofondateur et PDG,

Genomill Oy

Tél : +358 (0)400 107 400

E-mail : [email protected]

SOURCE Genomill Oy