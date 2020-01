genOway et Merck renforcent leur alliance stratégique CRISPR/Cas9 en étendant leur partenariat à tous les modèles cellulaires animaux

genOway acquiert les droits complémentaires de développer tous les modèles cellulaires animaux à l'aide de la technologie CRISPR/Cas9

LYON, France, 7 janvier 2020 /PRNewswire/ -- genOway, société de biotechnologie leader dans la conception et le développement de modèles de recherche génétiquement modifiés, annonce aujourd'hui le franchissement d'une étape importante avec l'extension de son alliance stratégique avec Merck, société leader dans les domaines de la science et de la technologie et en particulier de l'édition génomique.

En décembre 2018, genOway a acquis les droits mondiaux exclusifs de Merck dans le domaine des modèles CRISPR/Cas9 pour le marché des modèles de rongeurs (toutes les applications impliquant des cellules de rongeurs, ou des animaux). Aujourd'hui, les deux sociétés ont encore renforcé leur collaboration en concluant une licence supplémentaire qui accorde à genOway les droits non-exclusifs de commercialiser le développement et l'utilisation de tous les autres modèles de cellules animales pour ses clients, pour leurs recherches internes et leur exploitation commercial.

"Nous sommes ravis d'étendre notre relation avec Merck. La Propriété Intellectuelle de Merck se développe et s'élargit. Merck est maintenant reconnu comme l'un des principaux fournisseurs et fondateurs de la Propriété Intellectuelle de la technologie CRISPR. Cette licence supplémentaire permettra à genOway de mieux servir ses clients en leur proposant des solutions étendues et flexibles et les droits de propriété intellectuelle nécessaires à l'accélération de leur recherche," déclare Alexandre Fraichard, Fondateur et Directeur Général Délégué de genOway.

Merck et genOway ont tous deux identifié les domaines de recherche dans lesquels ils peuvent combiner leurs technologies et leurs expertises respectives pour développer et valider de nouveaux produits et de nouvelles solutions liés à la technologie CRISPR/Cas9. La technologie d'intégration CRISPR brevetée de Merck est un point d'entrée permettant le développement et le lancement d'innovations.

genOway (Euronext Growth® : ALGEN; ISIN: FR0004053510) est une société de biotechnologie opérant dans 28 pays en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, et plus de 260 instituts de recherche et 80 sociétés biopharmaceutiques. genOway base son développement sur une plateforme technologique large et exclusive, ainsi que sur des droits de propriété intellectuelle étendus, alliant à la fois brevets et accords de licence. La société a signé de nombreux contrats commerciaux avec les leaders de l'industrie pharmaceutique (BMS, Janssen, Novartis, Pfizer, etc.), ainsi qu'avec les centres de recherche universitaires les plus prestigieux, notamment le King's College et l'Université de Manchester en Angleterre ; Harvard, Caltech et le NIH aux Etats-Unis ; l'Institut Pasteur en France ; le NGFN et l'Institut Max Planck en Allemagne.

