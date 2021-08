GenScript Biotech annonce ses résultats du premier semestre 2021

L'entreprise affiche une croissance explosive de l'activité d'organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de thérapie génique et cellulaire (GCT) et des investissements stratégiques en thérapie génique et cellulaire

NANJING, Chine, 25 août 2021 /PRNewswire/ -- GenScript Biotech Corporation (HKEX: 1548.HK) (GenScript) a publié aujourd'hui ses résultats financiers du premier semestre 2021 pour le semestre clos le 30 juin. Le Groupe a également annoncé avoir étendu sa présence dans l'industrie de la thérapie génique et cellulaire grâce à des investissements massifs.

Au cours du premier semestre 2021, le Groupe a maintenu une forte dynamique dans tous les secteurs d'activité. Le chiffre d'affaires total a augmenté de 38 % pour atteindre 229,6 millions de dollars et la marge brute a augmenté de 28,1 % pour atteindre 138,6 millions de dollars.

Le chiffre d'affaires de l'activité de thérapie non cellulaire du Groupe a augmenté de 36,6 % pour atteindre 195,7 millions de dollars, avec un bénéfice brut de 104,7 millions de dollars, soit une augmentation de 23,0 % en glissement annuel, y compris la percée historique de son activité de développement et de fabrication sous contrat de thérapies géniques et cellulaires dans la croissance explosive du chiffre d'affaires. Ce résultat s'appuie sur les premiers investissements du Groupe dans ce domaine et sur ses avantages en matière de solutions de R&D et de fabrication de plasmides et lentivirus. En ce qui concerne l'activité de thérapie cellulaire du Groupe, le chiffre d'affaires a augmenté de 46,8 % sur un an pour atteindre 33,9 millions de dollars, grâce à la reconnaissance continue de ses succès et à des investissements importants.

En tant que fournisseur de synthèse génique numéro un dans le monde, GenScript a établi une base technique solide pour ses activités de thérapie génique et cellulaire. Tandis que les activités de GenScript dans le domaine des services et des produits des sciences de la vie, le développement de contrats biologiques et l'organisation de la fabrication, et les activités de thérapie cellulaire sont toutes en train d'atteindre une forte dynamique, le Groupe étend sa présence à travers la chaîne de valeur de la thérapie génique et cellulaire en investissement de façon intensive.

Au cours du premier semestre 2021, les dépenses de R&D ont augmenté de 51,6 % en glissement annuel pour atteindre 175,1 millions de dollars. L'entreprise de thérapie non cellulaire a investi environ 10 % de son chiffre d'affaires dans la construction d'installations de bonnes pratiques de fabrication et dans d'autres extensions d'infrastructures. L'activité de thérapie cellulaire a dépensé 154,5 millions de dollars en R&D, une augmentation de 52,1 % par rapport à l'année précédente, avec une concentration des investissements sur les études cliniques de cilta-cel et les installations de fabrication qui soutiennent les essais cliniques en cours et la commercialisation future de l'entreprise.

GenScript est en train d'inaugurer l'essor de la thérapie génique et cellulaire comme la prochaine révolution de l'industrie bio-technologique, en exploitant l'énorme potentiel des organisations de recherche contractuelle et des plateformes de développement et de fabrication contractuelles. Au cours des deux à trois prochaines années, l'entreprise de sciences de la vie et l'entreprise de développement et de fabrication de produits biologiques augmenteront leurs investissements stratégiques dans ce domaine. Cela comprend des investissements dans les services liés à la thérapie génique et cellulaire, l'utilisation de la technologie d'automatisation pour moderniser les lignes de production, et l'accélération du lancement des produits de thérapie cellulaire en cours et de la R&D dans les nouveaux pipelines.

