GenScript Biotech présente ses résultats financiers pour l'année 2020

NANJING, Chine, le 1er avril 2021 /PRNewswire/ -- GenScript Biotech Corporation (HKEX : 1548.HK) a tenu aujourd'hui sa conférence sur les résultats annuels 2020, annonçant ses mises à jour commerciales et ses performances financières.

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 390 millions de dollars, soit une croissance de 42,9 % par rapport à l'année précédente, et un bénéfice brut de 260 millions de dollars, soit une augmentation de 41,9 % par rapport à l'année précédente. Ses dépenses totales de R&D ont atteint 260 millions USD, soit une augmentation de 41,6 % par rapport à l'année précédente, tandis que les dépenses de R&D des secteurs d'activité autres que la thérapie cellulaire sont restées à environ 10 % du chiffre d'affaires.

Bénéficiant d'une forte dynamique de croissance et répondant à la demande mondiale de services liés à la COVID-19, y compris le lancement et la commercialisation mondiale du kit cPass™ sVNT Kit, le chiffre d'affaires des activités de thérapie non cellulaire du Groupe a augmenté de 45,9 % à 315 millions de dollars, enregistrant sa plus forte croissance au cours des cinq dernières années, et un bénéfice brut de 180 millions de dollars, en hausse de 46,6 % en glissement annuel. Son bénéfice net s'est élevé à 22,1 millions de dollars, soit une augmentation de 42,6 % en glissement annuel, et son bénéfice net ajusté à environ 44,4 millions de dollars, soit une croissance de 105,6 % par rapport à l'année dernière.

L' activité des services et produits des sciences de la vie a généré un chiffre d'affaires de 250 millions de dollars, soit une augmentation de 44,4 % par rapport à l'année précédente, maintenant sa position de leader en tant que premier fournisseur mondial de synthèse de gènes.

Le revenu de GenScript Probio, l'activité CDMO de produits biologiques, a atteint 40,4 millions de dollars, soit une croissance de 78 % par rapport à l'année précédente. Les revenus des services CDMO pour la thérapie génique et cellulaire ont augmenté de 148 % par rapport à l'année précédente et ceux des services CDMO pour les anticorps de 78,2 %. Les recettes ont augmenté de plus de 50 % pour les clients chinois et de plus de 150 % pour les clients étrangers.

Bestzyme, son activité de produits industriels de biologie synthétique, a vu ses revenus augmenter de 24 %, ce qui lui a valu d'être reconnu comme l'un des trois principaux fournisseurs d'enzymes industrielles en Chine.

Legend Biotech, une filiale du groupe, a continué à progresser dans son activité de thérapie cellulaire. Les principales étapes sont la réussite de l'introduction en bourse sur le Nasdaq et la soumission d'une demande de licence de produit biologique (BLA) à la FDA américaine pour le cilta-cel. Legend Biotech a atteint un bénéfice brut de 75,7 millions de dollars, principalement attribuable à la reconnaissance du paiement de sa collaboration avec Janssen pour le développement et la commercialisation du cilta-cel. Elle a également dépensé 230 millions d'USD en R&D, dont 160 millions d'USD pour les essais cliniques du cilta-cel aux États-Unis et en Chine et 68,2 millions d'USD pour d'autres projets en cours.

Les dépenses d'investissement du Groupe se sont élevées à 130 millions USD pour renforcer sa compétitivité et sa rentabilité. Les investissements ont couvert la construction d'installations BPF pour l'activité de thérapie cellulaire, le développement de l'activité CDMO, ainsi que la mise à niveau des produits et l'automatisation des installations de son segment des sciences de la vie.

